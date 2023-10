Fran Escribá: "No ha habido intención en la expulsión de Enrich"

Fran Escribá analizó la segunda derrota consecutiva del Real Zaragoza, la primera acaecida en La Romareda. "Defendimos bien, no nos han tirado a puerta. Hemos buscado portería. Con todo controlado, parecía que iba a acabar a cero. Al final, con mala suerte, se te va un partido... El equipo ha dado todo, se ha vaciado, el equipo ha creído", se arrancó.

La sustitución de Lecouche también fue analizada por el técnico. "Lecouche ha hecho un buen partido, sabía que no está para 90 minutos subiendo y bajando, ha elegido bien. Los laterales siempre nos han dado mucho, nos estamos quedando cojos con esas situaciones, recae todo en jugadores más interiores. Estamos condicionados por esas bajas que han coincidido todas. Nos ha faltado profundidad", reconoció.

Escribá no ocultó las dificultades de la categoría. "No estamos en una categoría en la que alguien gane fácil a nadie. A un solo partido, vemos que está todo muy igualado. Pudo acabar en empate la semana pasada, hoy también. He quedado muy satisfecho en la segunda parte, salvo a nivel de resultados", dijo, pese a la derrota.

El técnico explicó las sustituciones. "Tenemos jugadores, dos o tres, con posibilidades en diversidad de posiciones, hay que actualizar el rendimiento, tienen que dar más para seguir jugando. Si siempre juegan los mismos, trasladaría un mensaje muy malo al grupo", detalló.

La titularidad de Enrich también fue valorada. "Sergi es un jugador con una experiencia tremenda, muy listo en situaciones de área. Confiábamos en estar más cerca de área y tener más movilidad. Él es el primero que está muy afectado, no tuvo intención de golpear, es de esas expulsiones que no puedes decir que no lo es, pero no ha habido intención. Son cosas que pasan y de todo se aprende. Nos fastidia que lo perdemos para el partido de la semana que viene", continuó.

Fue titular el canterano Borge. "Quedé muy contento con él. Es muy intenso, rápido, fuerte en duelos… Y si algo echaba de menos, quería alguien como Borge. Entendió bien el partido, se entendió bien con Valera, estuvo muy bien, es de esos jugadores que te gusta tener como entrenador. La gente joven me gusta y se merecía continuar", apuntó.

También se refirió al rival. "Me esperaba la defensa de cinco del Mirandés. Venían de dos derrotas, llevaban goles en contra… Habíamos trabajado de no ir por dentro, insistimos por ese lado por la derecha, porque era donde más daño les hacíamos. Los entrenadores siempre estamos preocupados. Mi única preocupación es el jueves. Es un partido absolutamente distinto, un equipo que quiere la posesión, que quiere dominarte… No estoy preocupado, sino enfadado por el resultado, no por la actitud de los chicos", reiteró Escribá.

El entrenador lamentó las ausencias. "No quiero que nadie vea excusas ni nada, pero es cierto que habíamos perdido al lateral izquierdo más en forma de la liga. Fran, también, pero no se nota tanto. Es ahí donde más se ha resentido la producción ofensiva. Con laterales, el rival se tiene que preocupar de más cosas. Cuando esos jugadores cojan el ritmo seremos igual de competitivos y peligrosos", aclaró.

Escribá ya tenía ganas de que llegara el siguiente partido. "Cuando pierdes lógicamente quieres jugar ya. Le damos muchas vueltas. Vamos a un partido distinto y con un viaje pesado… Trabajaremos para sacar el mejor equipo posible. Tendremos que hacer cambios para que el equipo esté fresco", concluyó.