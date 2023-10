El Real Zaragoza, sin gol y sin delantero

Cristian Álvarez acabó de delantero y ni aún así... El Real Zaragoza no marcó y tampoco sumó ante el Mirandés. Bueno, sí marcó, pero en su portería, en una acción desgraciada de Jair cuando el partido ya agonizaba. El caso es que el conjunto aragonés ya no habita en el liderato de la Segunda División, ahora en poder del Leganés. Hoy incluso puede perder su plaza de ascenso directo si el Espanyol vence al Ferrol. Independientemente de su juego, de su falta de juego, mejor dicho, el desvanecimiento del conjunto aragonés cabe argumentarlo desde su ineficacia ofensiva. Ayer volvió a no marcar. Y, lo que es peor, no demostró contar con un delantero que acompañe a Azón.

Hay que hablar de varios factores en el desplome del equipo de Escribá. En una mirada somera, cabría decir que el Real Zaragoza más o menos juega como antes. O sea, muy poco. Pero ahora no gana... Escrutando la cuestión, la lupa apunta a la línea delantera. Allí, arriba, Iván Azón tocó ayer la madera del larguero. Antes, cuando ganamos los cinco primeros partidos, eran los rivales los que estrellaban balones en nuestra madera. En eso también ha cambiado la suerte. Exponente diáfano de que el tema no chutaba en la delantera fue ayer la sustitución de Sinan Bakis. El delantero turco-alemán, titular en los siete primeros partidos del curso, ayer no solo no fue titular, sino que Escribá sacó desde el banquillo a tres futbolistas de marcado talente ofensivo (Mollejo, Bermejo y Manu Vallejo) y en ningún momento compareció Bakis en el césped.

En un equipo que marcaba todos los días, hasta el pasado lunes en La Malata de Ferrol, Bakis aún no había mojado. En su lugar actuó ayer Sergi Enrich, un delantero clásico de la categoría. Ciertamente, tenía muchas ganas de jugar Enrich. Tantas tenía que, devorado por la ansiedad, se autoexpulsó tras una imprudencia sobre un rival en el alargue de la primera mitad. El navarro Galech Apezteguía no se cortó ni un pelo y lo expulsó de forma directa. El asistente número 1, el castellano-manchego Barroso Galán, no dijo ni mu. El cántabro Cordero Vega, que ayer peritaba desde el VAR, también le dio la razón a Galech Apezteguía. Probablemente la tenía... No lo hizo mal el navarro, sobre todo para el Mirandés. Carne de Primera División, Galech Apezteguía. A ver si le pita muchas veces este año al Real Zaragoza; pero fuera, por favor.

Pero, olvidémonos de los árbitros, que nos irá mejor... Ciertamente, ayer tenía la oportunidad Sergi Enrich y la desaprovechó. Dejó al Real Zaragoza en inferioridad numérica durante toda la segunda mitad. Pese a este hándicap, muy serio considerando el factor fatiga incrementado por la alta temperatura, el conjunto aragonés lo intentó más. Más incluso que cuando ganaba sin saber muy bien cómo. Quizá esa sea la cuestión: como antes ganaba sin saber cómo, ahora pierde sin saber cómo también. A ver si esta semana lo explica Escribá, que con tanta mesura y precisión habla en las ruedas de prensa. Bastante más precisión que cuando hace las alineaciones.

Sin gol y sin delantero, después de una racha difícilmente explicable de cinco triunfos consecutivos, inexplicable porque solo fue superior en juego al Villarreal B, el Zaragoza empató y fue inferior al Racing de Santander en La Romareda, cayó frente al recién ascendido Racing de Ferrol y ayer perdió con el Mirandés. Más que perder, se inmoló con la expulsión de Sergi Enrich. En verdad, un equipo que quiera ascender no puede perder en Ferrol y mucho menos en su campo con el Mirandés. También convendría meter gol, aunque para eso haga falta delantero. Bakis no lo fue ayer. Y Enrich, tampoco.