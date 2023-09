Fran Escribá: "Cuando en la jornada siete, eres el primero es porque algo haces bien"

Al Zaragoza, líder indudable y solvente de la categoría, los últimos partidos –y sus resultados- le han abierto dudas razonables y razonadas sobre ciertas carencias en el juego ofensivo del equipo. Cuestiones que han tomado cuerpo de actualidad y que han entrado en el discurso de Fran Escribá. “Nosotros siempre hacemos autocrítica. No es más ni menos que en cualquier partido, el cuerpo técnico no es resultadista. Entendemos que el fútbol está montado en torno al resultado. Siempre es preferible jugar mal y ganar que otra cosa. Hemos visto algunas cosas buenas y otras malas, y hemos trabajando pensando en ello para el próximo partido”, opinó en lo que fue un ejercicio con notas de autocrítica. Eso sí, señaló: "Una lectura catastrofista no va conmigo, porque no es real y no creo en ella. Si nosotros, tras 16 puntos de 21 la hacemos, ¿qué harán los demás que van por detrás?”.

El fútbol ofensivo representa el gran caballo de batalla del entrenador. Fran Escribá lo asume, aunque descarta que la solución pase por profundas transformaciones tácticas y alterar el 4-4-2 con doble pivote. "Tanto como para el cambio de sistema no veo la situación, lo que no quiere decir que vayamos siempre a jugar a lo mismo, no lo hicimos el año pasado y tampoco ahora. No creo que haya un problema con el sistema ni con los jugadores. Si hay que cambiar estamos atentos a eso, pero si se analiza la pretemporada y el inicio de la Liga hay muchas más cosas positivas que negativas”, analizó Escribá, admitiendo que al equipo le faltan cosas a nivel ofensivo: “Hemos trabajado sobre eso, es cierto, ya se ha producido menos en ataque. Debemos tener más soluciones ofensivas en campo rival, más agresividad ofensiva para llegar a tres cuartos, con Bermejo, Valera, Vallejo... y tener la sensación de que va a pasar algo. Eso no pasó el otro día”.

“No veo una dinámica o un juego para decir que hay que cambiar un montón de cosas”, añadió.

Siempre sereno, sensato, equilibrado y franco en sus análisis y reflexiones públicas, este viernes, su rueda de prensa, se alejó de ese estilo. Sus palabras se reflejaron más intranquilas en ciertas respuestas sobre el nivel y la evolución del juego del Real Zaragoza. El técnico puntualizó que su método va más allá de estar pendiente de los juicios sobre el fútbol del equipo. “Con todo mi respeto a cualquier crítica, reconozco que me aíslo del ruido, me aíslo en la victoria y en la derrota. Permanezco al margen del halago y la crítica. En mi trabajo día a día no me sirve. Hubiese hecho lo mismo esta semana en caso de ganar: trabajar, preparar el partido y mejorar. Estamos dolidos por la derrota, pero cuando en la séptima jornada eres primero es porque haces algo bien”, apeló.

A continuación, el discurso de Escribá entró en una fase en la exhibió su posición más firme: “No quiero pesimistas cerca, que lo vean todo oscuro. Soy una persona optimista y no quiero rodearme de pesimistas, cenizos y gente que lo ve todo oscuro. Yo veo todo claridad, aunque asumo que soy el primero que me equivoco o que los jugadores se equivocan. Hay veces que la crítica no es constructiva y simplemente resultadista. Y siempre hay gente que te está esperando. Eso a mí, personalmente, me da igual. Me preocupan mi club y mi afición”, apuntó.

Y añadió: “A mí la gente, por la calle, me ha dado mucho ánimo: ‘Míster, no pasa nada, a por el siguiente’, me han dicho. Es el resumen de lo que cree la mayoría de la gente y el vestuario”.

Después de casi dos meses de competición, Escribá cree que los resultados refuerzan el rendimiento del equipo. Se le preguntó al entrenador si en este proceso de construcción ha sido él quien se ha tenido que adaptar más a las características de la plantilla o ha sido la plantilla quien ha debido adaptarse a sus ideas. "Ha habido una adaptación muy buena. Lo digo con sinceridad. Me remito a los números. El equipo ha funcionado bien. Encaja menos de lo que encajaba y marca menos de lo que marcaba. Eso quiere decir que el equipo se ha adaptado bien al trabajo. Y nosotros a la plantilla también, entre otras cosas, porque nosotros (el cuerpo técnico) tuvimos voz en su confección. Trajimos jugadores que encajaban bien en la idea nuestra de juego. ¿Que algún jugador por sus características encaja más o menos? Pero, en general, si miras la plantilla, está equilibrada. Tenemos futbolistas para jugar a distintas cosas", explicó.

Fran Escribá abordó también otros temas, como el estado de Sinan Bakis. “Está bien, cualquier jugador si no le están saliendo las cosas siempre estará más afectado. Lo veo bien, es un hombre maduro y con experiencia. Es una semana de tres partidos. Cristian, Jair y Sinan son los únicos que han jugando de inicio. Es una semana para dar descansos. A nivel personal no me preocupa la situación de Sinan. Una lectura catastrofista no va conmigo porque no es la realidad y no creo en ella”, señaló, un día más en su defensa.

El calendario se comprime ahora y eso marca su toma de decisiones. “Es una semana muy importante. Va a ser importante gestionar el grupo de cara al siguiente partido entre semana. Es lógico que no juegue los tres Lecoeuche, no solo él, si no más jugadores. Tenemos una plantilla suficiente para gestionar eso. En el momento que está disponible es la primera de las buenas noticias”, indicó.

Del rival, el joven Mirandés, advirtió varios peligros. “Viene un rival que debería tener más puntos de los que tiene. Tiene un equipo interesante, son muy jóvenes y dinámicos. Son peligrosos, ha encajado goles, pero también ha marcado muchos. Va a ser muy difícil. Con la dinámica tan buena que llevábamos y una derrota que genera tanta polémica y críticas hay que conseguir la victoria cuando antes para que no se haga la bola más grande. Vamos a hacer lo posible por ganar y vamos a tener el apoyo de la gente, sé que el domingo van a estar con nosotros”, aseguró.