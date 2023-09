El Real Zaragoza, el líder que quiere más

El Real Zaragoza cierra esta noche de lunes la jornada 7 de Segunda División con su duelo en el campo del Racing de Ferrol, histórico feudo gallego que no pisan los aragoneses en torneo oficial desde 2003. Los coruñeses ascendieron desde la Primera RFEF en junio y conforman el paquete de novatos de este curso 23-24. El estadio de A Malata y su clásico uniforme verde con pantalón blanco vuelven a hacerse comunes en el fútbol profesional, con el natural manto de ilusión intensa entre su afición que ha agotado el cupo de abonos que da de sí su graderío, 8.613 en un aforo total de 10.500. Es importante describir este escenario para poner en contexto el tenor del duelo que aguarda hoy al líder de la categoría tras el primer mes y medio de competición.

En efecto, el Real Zaragoza mandón del primer tramo de la liga (que hoy cubrirá su sexta parte, el 15% del global) llegará al medio día a Ferrol, en un vuelo chárter directo desde Garrapinillos fletado ‘ex profeso’ por el club que evita un largo viaje carretero de más de 1.600 kilómetros (ida y vuelta), para acometer una cita con esas gotas diferenciales que tienen cada año las visitas a los campos de los que estrenan división. A Malata será un lugar lleno de emociones e impulsos singulares entre los miles de hinchas gallegos, que esperan al Real Zaragoza como una de las grandes atracciones del año por estos lares. Les suena a grande, a nivel sobresaliente. Es un día en el que en la ciudad ferrolana, de 66.000 habitantes, van a sentir el verdadero valor de su regreso, más de tres lustros después, a esta Segunda que tanto iguala y enrasa en calidad y valores futbolísticos a los ‘gallos’ y a los noveles.

Quizá el hecho de que La Liga haya decidido que este envite sea en una velada de día laboral, con trabajo y colegio para muchos potenciales asistentes, atenúe el ambiente presionante para los zaragocistas. Pero, aun así, Escribá y sus muchachos están ante ese perfil de partido con mucho ruido alrededor, ante el que se ha convertido en el segundo equipo de Galicia por méritos propios: con el Celta en Primera, el descenso del Lugo a Primera RFEF y el ahogamiento indefinido en ese infierno inferior del depauperado Deportivo de La Coruña, al que han pasado por el arcén en el ámbito provincial. Ferrol es una fiesta.

El líder Real Zaragoza quiere más. Es natural. Cinco victorias y un empate (el último día, ante el otro Racing, el de Santander) lo han catapultado a lo más alto. Daría igual visitar a otro rival de los favoritos a priori para aspirar al ascenso, es obvio, pero el hecho de que el anfitrión de los zaragocistas sea hoy un novato aún incrementa un poco más esa obligación de puntuar y proseguir una semana más arriba del todo.

A la vez jugará el Espanyol en Tenerife. Los barceloneses son los únicos que pueden desbancar al Real Zaragoza del primer puesto, en caso de que los de Escribá patinasen en terreno ferrolano. Mera cuestión puntual, en cualquier caso. Los aragoneses, en el fondo, lo que requieren es seguir mirando solo su ritmo, sus modales, su rentabilidad, sus buenas vibraciones emitidas desde el inicio de agosto. La pinta sigue siendo magnífica, tabla en mano. Si, además de seguir en la suma de puntos, Escribá logra mejorar el caudal de fútbol ofensivo y combinativo del equipo, se habrá dado el paso adelante que el presente precisa.

El técnico ha de parchear el lateral zurdo de nuevo, con Nieto operado y Lecoeuche de baja. Si es Francés (que regresará al once) el elegido, Mouriño seguirá en el eje de la zaga con Jair. Si Escribá opta por el aragonés como central para dar más lustre a la salida del balón, se verá algo nuevo en la banda, pues Gámez no repetirá a pie cambiado y retorna a la derecha. En punta, Azón es fijo en su vuelta al once, tal vez por Manu Vallejo, en el día en que se espera ver el primer gol de Bakis.