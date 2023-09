Seis exzaragocistas en el próximo rival, un Ferrol en el que no jugará Sabin Merino

Curiosamente, en la plantilla del Racing de Ferrol, el próximo rival del Real Zaragoza en la inminente jornada 7 de la liga, militan hasta seis futbolistas con pasado zaragocista.

Ahí, en el histórico club gallego que acaba de ascender desde la Primera RFEF el pasado verano, se han juntado hasta cuatro canteranos con credenciales aragonesas, llegados a la entidad norteña en distintos momentos recientes: Delmás, Clemente (estos dos, fichajes nuevos), Carlos Vicente y Bernal (que en su larga etapa formativa se quedaron en el filial, el RZD Aragón).

Además de ellos, dos de los refuerzos llevados a cabo por la entidad ferrolana para rearmarse ante el salto de categoría en la línea delantera también tienen el sello del Real Zaragoza en sus pasaportes: Sabin Merino y Álvaro Giménez.

El primero, Sabin Merino, delantero centro perteneciente en estos momentos al Real Zaragoza y que se marchó cedido en julio al no entrar en los planes técnicos del club aragonés, no jugará el lunes que viene ante los blanquillos. En el acuerdo de préstamo, Juan Carlos Cordero, el director deportivo blanquillo, incluyó la habitual ‘cláusula del miedo’, que impide a los cedidos ser alineados cuando se enfrentan a su club matriz o, como es el caso, si ello sucediera, el precio a pagar según ese pacto sería descomunal, fuera de cualquier movimiento lógico por parte de los gallegos.

Merino, ariete de 31 años que forma parte del amplio elenco de fiascos en su rendimiento como zaragocista en el último cuatrienio en términos anotadores (no marcó un solo gol en los 16 partidos que disputó en la segunda vuelta hace dos años dirigido por Juan Ignacio Martínez ‘Jim’), está siendo titular desde el inicio de la liga con el cuadro coruñés. Por lo tanto, su entrenador, Cristobal Parralo, se verá obligado a buscarle un sustituto en el once inicial por primera vez en mes y medio de competición. Merino, pese a ser la referencia ofensiva de los verdes, no ha firmado todavía ningún gol.

Se da la circunstancia de que el otro ‘9’ fichado por los ferrolanos para reforzar su delantera con experiencia fue, tras su ascenso, otro exzaragocista, Álvaro Giménez, también con paso deficiente por el Real Zaragoza en tiempos muy recientes. Es probable que este sea el punta referencial del Racing de Ferrol el próximo lunes en A Malata frente a los aragoneses.