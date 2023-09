Real Zaragoza-Racing: Llegó el momento

Nos resistíamos a creer que este momento iba a llegar, pero algún día había que dejar de ganar. Es más, y no es por ser aguafiestas, pero algún día incluso habrá que perder. El Real Zaragoza vio cortada ayer su marcha triunfal por la Segunda División en un partido... muy de Segunda División. Fue un choque duro, áspero, de esos en los que se ve que los jugadores sufren más que disfrutan; de aquellas noches en las que la grada se enoja más que se alegra.

No se encontró cómodo el equipo de Escribá, no. El Racing, ojo, demostró ser un buen equipo. El caso es que el Real Zaragoza no pudo mandar sobre el partido, no pudo imponer la jerarquía que parecieron darle sus cinco victorias en cinco partidos. En esta ocasión no hubo ni goles en propia puerta ni rebotes dentro del área, y eso que el tanto de Valera llegó en un balón tonto que quedó suelto en el área visitante. Esta vez no fue suficiente y el equipo de Escribá se dejó sus primeros puntos.

El entrenador valenciano tiene ahora una larga semana para ajustar sus piezas y afianzar conceptos, porque el juego del equipo realmente no ha sido bueno en los dos últimos encuentros. La posición de privilegio en la tabla, ganada a pulso por el equipo, lo eclipsa todo. Pero Escribá, viejo zorro, sabe que hay margen de mejora, y que el Real Zaragoza deslumbrante que emergió en las primeras jornadas se ha difuminado un tanto. Hay que seguir.