Fran Escribá: "Las lesiones no pueden ser una excusa"

Una cascada de lesiones y contratiempos médicos ha suavizado la sonrisa del líder y ha abierto las primeras contingencias serias de la temporada en la vida de un Real Zaragoza al que Fran Escribá, fiel a su estilo y personalidad, intenta mantener dentro de los cauces de la prudencia y el temple, justo a las puertas del partido contra el Racing de Santander este viernes en La Romareda.

El técnico admite que las bajas, como siempre, alteran el rumbo, más aún en este caso, con la amputación del lateral izquierdo ante la grave dolencia tendinosa de Nieto y la inoportuna molestia fibrilar de su recambio natural Lecoeuche. “La semana ha sido dura, pero no sólo por lo de Nieto. Estaba en un momento espectacular, había disipado cualquier duda sobre su rendimiento y espero que vuelva más fuerte todavía. Nos ha fastidiado porque tiene meses por delante de recuperación. Las otras dos lesiones, las de Francho y Lecoeuche, son habituales en el fútbol. Si has presumido de una plantilla con calidad y soluciones, las dos entran dentro de lo previsible. Lecoeuche sintió una molestia en el entrenamiento de ayer y hoy le hacen pruebas. Lo normal es que sea una pequeña rotura fibrilar. Esperemos que sea poca cosa. En cuanto a Francho, nos fastidia que no esté, pero es un contratiempo sin más. Es verdad que es el mediocentro distinto, de mucho recorrido, y no tenemos otro como él, pero podemos adaptar ahí a Maikel Mesa, Marc Aguado y Toni Moya funcionan bien, está Jaume Grau…”, apuntó el entrenador en su rueda de prensa.

En cualquier caso, Escribá asegura que no se refugiará en excusas. “No me preocupa que estas lesiones puedan descentrar al equipo, porque el grupo tiene madurez suficiente. La gente se va cayendo por sanciones o lesiones y, mientras no sean graves, lo llevas bien. No puede ser una excusa. Lo que sí hay es mayor motivación por ganar para dedicarle la victoria a Carlos Nieto”, aseguró.

El Zaragoza se ha quedado son laterales izquierdos y ese punto representa la principal reflexión del equipo que pueda armarse contra el Racing. “Aunque no sea un zurdo, el que salga lo hará muy bien. Al problema le daré una solución muy natural. En el fútbol, hay mucha gente que juega a pierna cambiada… Otra cosa es que sea una lástima la lesión de Lecoeuche, porque era su momento. Tuvo una pretemporada difícil con su fascitis plantar y un partido ahora en La Romareda le iba a venir muy bien. Pero insisto en que el que salga lo hará muy bien. Ya iban a estar en la convocatoria Borge, Juan Sebastián y Vaquero, del filial. Francés es una opción. "La opción de Francés como lateral zurdo está ahí. Es un jugador de mucha calidad, maneja las dospiernas, tiene un físico más de lateral que de central. No es zurdo, pero tiene calidad. Es una de las opciones. Tanto él como Azón han llegado bien de la selección, perfectamente sanos".

La larga ausencia de Nieto abre un vacío en el lateral izquierdo. Con los mercados cerrados hasta enero y con aquella alternativa pasada de fichar en casos de lesiones graves dentro del fútbol español ya retirada de la reglamentación; el Zaragoza solo podría acudir al listado de jugadores sin equipo para encontrar una solución. Sin embargo, Escribá aseguró que ese planteamiento ni siquiera se ha puesto sobre la mesa de la dirección deportiva. El Zaragoza no fichará ahora lateral izquierdo, aunque sí apunta a hacerlo en invierno. “La idea es no traer a nadie del mercado del paro. Las soluciones que tenemos para echar mano nos dan mucha fiabilidad. Otra cosa es que tenemos unos meses para encontrar, si queremos, una segunda solución, pero con lo que tenemos estamos contentos”, indicó en referencia a mantenerse así hasta enero.

El regreso de Francés tras jugar con la selección sub 21 y entrenarse con la absoluta aviva el debate de los centrales, ante el buen papel de Mouriño en Cartagena. “Voy a poner a los dos que sean mejores para cada partido. Tengo cuatro centrales, confío en los cuatro y los cuatro van a ser importantes. Ahí estamos excepcionalmente cubiertos. A Mouriño no lo habíamos visto e hizo un partido brillante en Cartagena”, aseveró.

Escribá abordó también la desagradable escena que protagonizó Mollejo en tierras murcianas y que pueden conllevarle una sanción. “Lo he visto muy bien de ánimo esta semana. Le supo mal hacer ese gesto, pero me parece ridículo todo lo que se ha montado. Fue una expresión de alegría. No es un gesto bonito, pero no es una provocación. Es un gesto de alegría por pelear un balón en el descuento, llevárselo y marcar el gol que sentenciaba el partido. El chico estaba afectado, pero espero que se quede todo en una anécdota, porque no tiene sentido. Yo no veo sanción por ningún lado. Respeto al Comité de Competición, pero todos sabemos cuándo un gesto es despectivo o de alegría, y lo diría igual de cualquier otro jugador que no fuera del Zaragoza. Acabó el partido con un golpe en la rodilla, pero ya está perfecto, incluso para ser titular”, señaló.

El entrenador del Zaragoza también analizó cuestiones particulares. Primero, sobre Bakis. “Hizo un partidazo en Cartagena y nos dio muchísimas cosas. Estoy cero preocupado porque aún no haya metido un gol. En todos los partidos ha estado a punto de marcar. Sus goles van a llegar. No tengo ninguna duda sobre él. Tan pocas que volverá a jugar mañana”. Después, sobre Enrich. “Estoy encantado con él. Ha jugado pocos minutos hasta ahora, pero muy buenos. Y aporta mucha alegría al grupo. Llegó más tarde, pero participará en un montón de partidos y en algunos como titular”. Y por último Manu Vallejo: Manu Vallejo sí hizo pretemporada con su equipo, y con minutos de calidad. Da igual si juega arriba, porque tiene mentalidad de delantero, que en banda, porque tiene trabajo e instinto de llegada. Lo sabíamos y por eso quisimos que viniese", explicó.

Por último, del rival, Fran Escribá resaltó su crecimiento esta temporada. “Está haciendo muy bien las cosas. Con José Alberto ya mejoraron mucho la temporada pasada y este año han reforzado la plantilla. Tienen gente de calidad. Será un partido difícil e igualado, y habrá que tener mucha paciencia y manejarlo como suele hacerse en esta categoría”.