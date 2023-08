El Real Zaragoza gana sus tres primeros partidos de Liga 43 años después

Adolfo Suárez era presidente del Gobierno del Reino España cuando el Real Zaragoza ganó por última vez sus tres primeros partidos de Liga antes de que ayer Jair firmara la victoria en el Heliodoro de Tenerife. Eso sí, en Primera con Adolfo Suárez, y en Segunda, ahora, con Pedro Sánchez. Aún ganaría otro careo más ese Zaragoza de hace 43 años hasta hacer cuatro victorias seguidas. El cuarto triunfo fue ante Espanyol (entonces Español...), el 28 de septiembre de 1980 por 2-1. Antes, cantó victoria en San Mamés ante el Athletic de Bilbao (0-1), le pegó un repaso bueno al Sevilla en La Romareda (2-0) y ganó sufriendo en La Condomina de Murcia (0-1). El añorado Manolo Villanova era el entrenador de ese Zaragoza que había regresado a Primera con Arsenio y que luego consolidaron en la élite Bujadín Boskov y el propio Villanova. Después, con Leo Beenhakker, jugaría como pocos en los 80, hasta levantar la Copa del Rey del 86 con Luis Costa ante el Barça.

Rebobinemos. Villanova había reunido un equipo bonito, con futbolistas que luego se harían un nombre en el fútbol español, como Juan Casuco, Víctor Muñoz, Paco Güerri, Jorge Valdano o Pichi Alonso. Desde luego, ese mes de septiembre de 1980 fue el mes de Pichi Alonso, que marcó en tres de los cuatro triunfos zaragocistas. Se estrenaron Pichi y el Zaragoza en Bilbao, rentabilizando su gol ante un Athletic de transición. Iríbar se había retirado y el portal lo cuidaba Peio Aguirreoa. El entrenador del conjunto vasco era Helmut Senekowitsch. Dos temporadas después serían campeones con Zubizarreta y Javier Clemente. Pero ese año, el Zaragoza le ganó un 7 de septiembre iniciando con buen pie el curso.

La victoria la consolidaron los aragoneses en La Romareda el 14 de septiembre. Pichi Alonso y Víctor Muñoz firmaron los goles de un triunfo con todas de la ley ante un notable Sevilla que entrenaba Miguel Muñoz, que luego sería subcampeón de Europa con España en la Eurocopa de Francia 84. El portal andaluz lo defendía Paco Buyo, después ganador de casi todo (menos la Copa de Europa...) con el Real Madrid.

La Condomina, un campo trascendental en la historia del Real Zaragoza, sería el escenario del tercer triunfo el 21 de septiembre. Un gol de Pichi Alonso cuando el partido ya agonizaba, en el minuto 88, significó la victoria. El cuarto triunfo llegó el 28 de septiembre, superando con apuros al Espanyol (2-1). Roberto Martínez adelantó a los pericos. Igualó Chema Amorrortu, exjugador del Athletic que luego entrenaría al Athletic y a la Real Sociedad. Amorrortu, un caballero dentro de y fuera del campo. Por cierto, estuvo a punto de regresar al Real Zaragoza para asumir la dirección deportiva. Al final, muy al final, tanto al final que uno no sabe bien, se truncó la operación. Así nos fue... Volvamos al partido con los periquitos. Finalizó 2-1 merced a un tanto de Huertas en propia puerta.

La temporada que comenzó eufórica finalizó con apurillos. Beenhakker tomó el equipo en las jornadas finales. Por cierto, la victoria en el Vicente Calderón (1-2), con goles de Pichi Alonso y Jorge Valdano, apartó al Atlético de Madrid del título liguero en medio de una bronca monumental. La Liga sería al final para la Real Sociedad, resuelta con el gol en Gijón de ese pelotero de lujo que era Zamora, cuando el Real Madrid ya la celebraba en el viejo Zorrilla de Valladolid. Curiosamente, hay nombres que eran noticia en 1980 y lo siguen siendo más de cuatro décadas después: en El Molinón pitó Enríquez Negreira...

El Real Zaragoza no conocería la derrota hasta el 19 de octubre, cuando caería en El Sadar de Pamplona (1-0), con gol del ariete Iriguíbel. Pero no sería un equipo de Primera el que tumbaría por primera vez a ese Zaragoza de Villanova, sino el histórico Endesa de Andorra el 1 de octubre de 1980, cuando el equipo minero, entonces en Tercera, eliminaría de la Copa del Rey a un Zaragoza líder de Primera (2-1). Ahora somos líderes de Segunda. No es Primera, pero la verdad es que la cosa pinta bien. Sin hacer nada del otro mundo, se ganó en Tenerife.