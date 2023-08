¡Qué bien y qué pronto!, el Real Zaragoza se aúpa al liderato

La historia acaba de empezar, pero qué bien y qué pronto nos hemos puesto líderes... Y qué bien supo sujetar los puntos el Real Zaragoza ante un rival, este sí, de alta alcurnia. Y qué pronto ha sabido armar un bloque Fran Escribá para encaramarse a la cima clasificatoria de la Segunda División. Todavía estamos en agosto, queda toda la liga, el liderato habrá que lucharlo; pero estos seis puntos y estas óptimas sensaciones ya no nos los pueden arrebatar nadie.

Evidentemente, el Valladolid no es el Villarreal B. Se encuentran en etapa de edificación, con números en la convocatoria y sobre el mismo prado que denotan su origen en el extrarradio del fútbol profesional. Aun así, qué bien lucieron el dorsal 35 el poderoso Cedric, o el 36 el escurridizo Cunde. Con el técnico Pezzolano en las cabinas de prensa, sujeto a sanción, los pucelanos demostraron desde el principio su intención, con un esquema 3-2-5 con balón que nos remite a fútbol con regusto de antaño, de ese con cinco delanteros que encarnaría como nadie el primer equipo de ensueño del Real Zaragoza, Los Magníficos.

De aquello que gozaron nuestros abuelos, de ese poso que sigue educando sentimentalmente el exquisito gusto por el buen fútbol de La Romareda, a la intentona pucelana de ayer media un abismo; pero hay que reconocer que el esfuerzo creador en el arranque del careo lo desarrolló el Valladolid. Y también que, probablemente, muy poquitos equipos de Segunda puedan no solo ejecutarlo sino ni tan siquiera intentarlo en Zaragoza. El Valladolid sí lo hizo, amenazando no solo con los chavales con el número 30 para arriba, sino con peloteros que son alguien en esta categoría, como De la Hoz, Sánchez o un Monchu que es un artículo de lujo en Segunda División. Con mucho todavía por fichar, ojo con el Valladolid. Le ganó con holgura al Sporting de Gijón y ayer demostraron que no son mancos.

Todo lo anterior refuerza la suposición del potencial de este Zaragoza por fin configurado con criterio. Escribá repitió once y eso siempre es buena señal, pues nunca se suele tocar lo que funciona. Y el equipo del león funcionó contra las promesas del Villarreal y ayer volvió a dar la cara con un candidato a todo como el Valladolid. Igual que a la seria propuesta futbolística pucelana la sostienen 22.000 razones más, que es el número de sus abonados, al Zaragoza lo empujan más de 27.000, que son los zaragocistas que, a este paso, alcanzarán bien pronto el tope de aforo permitido en La Romareda.

Ya hemos dicho que el Valladolid comenzó valentón. Aguantó sin agobios el Zaragoza, que avisó con Toni Moya e Iván Azón, y marcó merced a Alejandro Francés. El Valladolid no se desvaneció e inquietó a Cristian Álvarez. Fue exigida la auditoría del VAR para valorar un posible agarrón de Fran Gámez. Después de cinco minutos de vigilia, desde la garita (o el garito...) del videoarbitraje le indicaron al árbitro que nanay, que no era penalti sino ¡fuera de juego! Nueve minutos de alargue y a la caseta.

En el segundo acto, también intervino el videoarbitraje. En este caso, el peritaje arbitral le indicó a Ávalos Barrera que no era apto el gol de Maikel Mesa. Ya eran las once de la noche (23.00) y aún quedaba un rato largo. Ocasiones en las dos orillas, ocho minutos de alargue y un Zaragoza que terminó con el balón en su bolsillo. Igual que los seis puntos que lo elevan a lo alto de la tabla.