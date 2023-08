Escribá pide cautela: "No hemos hecho absolutamente nada"

Fran Escribá, que no empezó ayer en el mundo del fútbol, hizo esta noche un interesante llamamiento a la calma nada más consumarse la segunda victoria del curso. El técnico se mostró satisfecho por la "gran comunión" con la gente, pero recordó que al Real Zaragoza todavía le aguarda un largo y tedioso camino esta temporada.

"No voy a cambiar mi discurso. Hemos ganado un gran partido, ante un gran rival, no hemos encajado... pero no hemos hecho absolutamente nada. Únicamente sembrar la ilusión de la gente. No me atrevo todavía a hacer otra lectura", advirtió Escribá.

El técnico del conjunto aragonés elogió el "brillante" trabajo de todos sus futbolistas, antes de señalar que es "fundamental seguir en esta línea". "Históricamente ha habido equipos que han tenido al máximo goleador y han descendido. Pero nunca un equipo que ha tenido al Zamora no ha ocupado la parte alta de la clasificación. Estoy muy contento con todos, en el banquillo se ha vivido como pocas veces había visto", señaló el preparador.

Escribá reconoció estar "encantado" tanto con el botín de puntos obtenido como con el juego de su equipo. "Hoy pienso que fuimos justos vencedores. El grupo está fuerte, con ganas y este es un buen punto de partido", consideró.