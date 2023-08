Escribá: "Este año, con la calidad que hay en punta, vamos a ver partidos con goles"

Fran Escribá es un hombre "contento y satisfecho" en la antesala del inicio de la liga 23-24, una vez transcurrida la pretemporada del nuevo proyecto, el ilusionante plan del Real Zaragoza para volver a optar al ascenso a Primera División once años después del fatal descenso de 2013. El entrenador zaragocista ha presentado los detalles previos al partido de la jornada 1, que ha puesto al Villarreal B como rival en suertes.

"Ayer (por el jueves) fue el primer día en el que pudimos contar con toda la plantilla al completo y eso es una alegría. Después valoraremos si nos compensa o no meter en la convocatoria a algún jugador que ha entrenado poco o no ha jugado ni un minuto este verano o, por el contrario, contamos con algún chico del filial. Pero es una noticia excelente para inicio de la liga", comenzó reseñando en positivo el técnico valenciano.

Recela Escribá del perfil del Villarreal B. "Es un filial. Y los filiales suelen cambiar bastante. Se van jugadores por edad o por objetivos. Suben otros del C, del juvenil o hay nuevos fichajes. Tienen algunos de la temporada pasada pero es díficil, al principio del torneo, conocer a un filial. Es mucho más sencillo estudiar a otro tipo de rivales, que firman a futbolistas más conocidos", dijo de entrada sobre el joven adversario que le aguarda al Real Zaragoza en pocas horas .

"Son un equipo que tiene buenos jugadores tanto en lo físico como en calidad. Pero no tienen recorrido en el fútbol profesional en muchos casos. Mantienen al entrenador y tienen unos conceptos muy claros de juego en el club que aplica también este equipo B. Entonces, esperamos a un rival similar al que ya vimos el año pasado, lo cual indica que la dificultad es máxima pues jugó bien, con jugadores muy dinámicos y rápidos. Será complicado. Lo demostraron el año pasado en los dos partidos contra nosotros (ganó ambos el Real Zaragoza 2-1 en La Romareda y 2-3 en La Cerámica, este remontando un 2-0 adverso en el descanso), donde tuvieron fases muy dominantes y peligrosos. Habrá que estar muy atentos en todas las situaciones", advirtió Escribá.

El preparador blanquillo es, a estas alturas de agosto, un baluarte de optimismo. "Veo al equipo con muchas variantes. Ya lo hemos probado este verano: el sistema del rombo, otro en el que seamos más ofensivos, ha venido gente con muy buen pie en el medio campo, acostumbrada a dominar el tempo del partido... a mí me gusta ser un equipo dominante en los partidos. Quiero un equipo valiente. Ya lo fuimos el año pasado, con un equipo más limitado que este. Confío en que esta plantilla nos permita tomar más riesgos en la faceta del ataque. Pero una de nuestras claves va a ser nuestra seguridad defensiva, porque tengo la seguridad de que vamos a generar mucho más en ataque, hay más calidad arriba y debemos generar muchas más ocasiones. Si atrás estamos bien, será fundamental por lo tanto", esbozó como lema de juego ante la inminente liga.

El equipo viene de tres años de calvario, de ganar poco en La Romareda y de sufrir siempre en la clasificación. De vivir partidos de muy pocos goles, largos, feos. La afición sueña con lo contrario y Escribá lo sabe. "El objetivo final es ganar. Y queremos hacerlo de la forma más vistosa posible. A mí me encantaría que viéramos más goles y creo que se va a producir en la mayoría de los partidos, porque tenemos mayor capacidad ofensiva y goleadora. Pero aún ha de mejorar el equipo varias cosas. Estoy convencido de que vamos a hacer una buena temporada en La Romareda. El año pasado hubo varios partidos con 0-0, en los que nos costaba mucho llegar a portería porque en algunos sitios teníamos carencias. Hemos cambiado eso. Hay mucha más calidad y capacidad en punta. Habrá partidos en los que veremos goles, seguro", vaticinó con redundancia.

Eso sí, el Real Zaragoza no va a ser un equipo alocado en su propuesta ofensiva. "No veo al equipo jugando al intercambio de golpes. Quiero una seriedad defensiva, algo que el año pasado nos vino muy bien para acabar ocupando posiciones en la tabla mucho más tranquilas. Pero sabiendo que, si hacemos bien las cosas en la delantera, tenemos muchas más opciones de ganar que la temporada anterior. Aquellos 0-0 del año pasado contra el Mirandés o la Ponferradina, uno piensa que con esta plantilla actual se hubieran ganado", apostilló Escribá.

El técnico no quiso adelantar la primera alineación, aunque la tiene ya "decidida". No soltó prenda sobre si será Gámez o Luna el lateral derecho, la gran duda de la pretemporada. Y sí dejó caer que Azón será titular junto a Bakis en la punta del ataque. "El once lo tengo claro, pero no voy a decir nada. Estoy tranquilo con todos los puestos del equipo, cosa que el año pasado no me sucedía y pensaba 'que no se me caiga este porque no tengo recambio'. Solo falta Quentin Lecoeuche (lateral zurdo) para competir con Nieto por el puesto. Los demás, me dejan muy tranquilo, elija lo que elija cada día", reseñó a la vez que dejó claro que "dos o tres chicos del filial estarán en la citación" ante el Villarreal B.