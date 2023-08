India, el nuevo sueño de Álex Sánchez

"Apenas llevo nueve días en India. Nada más llegar aquí, me han hecho capitán del equipo, del Gokulam Kerala FC. Ahora mismo acabamos de terminar el primer partido. Hemos ganado 2-0 en Calcuta", señaló ayer nada más concluir el encuentro Álex Sánchez (Zaragoza, 1989), el exdelantero del Real Zaragoza que ahora imparte magisterio en el exótico fútbol indio.

La pregunta es obvia: ¿qué hace un futbolista con ese currículo en los arrabales del fútbol? "Me llamó el entrenador Mingo Oramas y me habló de la posibilidad de jugar en el fútbol de India. No me lo pensé mucho y hasta aquí he venido. Solo se vive una vez y la experiencia me pareció apasionante. También ha firmado el futbolista Nili Perdomo. Lógicamente, el nivel no es el mismo que en España, pero es bueno conocer todo en el fútbol", continuó el futbolista.

Ciertamente, además de las vivencias estrictamente futbolísticas, Álex Sánchez anhela desarrollar otras experiencias en India. "Nada más pisar el país, he visto la realidad de esta nueva etapa. Nosotros vivimos de lujo en el hotel, donde tenemos agua en buenas condiciones y todo lo que necesita un deportista. Pero, nada más atravesar la puerta del hotel te das cuenta de la verdadera realidad de India: la miseria es absoluta, no hay de casi nada, es terrible. En el equipo, en el club, se vuelcan y nos dan lo mejor. Es un equipo profesional y estamos bien atendidos; pero sales del club, sales del hotel, y todo es miserable", se lamentó.

En esta situación, Álex Sánchez, hijo de médico y de teóloga, no piensa quedarse con los brazos cruzados. "Ya he hablado con los responsables del equipo. Pienso hacer una fundación para ayudar a esta gente. Sobre todo, para ayudar a las personas más necesitadas, a las personas con discapacidad", reiteró este goleador del fútbol y de la vida.

El itinerario de Álex Sánchez ha constituido un pugna constante por la superación personal. Dios no le dio una mano, pero le llenó de bendiciones. Creció en una familia llena de valores. Además, su fortaleza física, su velocidad, esa pierna mágica y una cabeza privilegiada dentro y fuera del terreno de juego hicieron que destacara muy pronto en las categorías inferiores del colegio del Salvador. Firmado por el Real Zaragoza, brilló en los juveniles hasta saltar al filial primero y al primer equipo después, en tiempos de Marcelino García Toral. "Recuerdo que debuté contra el Valencia de David Villa, Mata, Silva y Joaquín. Tengo tan vivo ese día, que hasta me he pedido aquí el mismo número 38 con que debuté con el Real Zaragoza. Entonces entrenaba al Valencia Unai Emery. Fue muy importante para mí el siguiente partido que jugamos en Málaga. Estábamos en el hotel y vino una madre con su hijo. Me contó que había nacido sin mano izquierda. Estaba emocionada. Me dijo que era un referente para ellos", explicó Álex Sánchez.

También jugó en el Tudelano, se marchó a ver mundo y a hartarse de meter goles a Australia, regresó a España. Siguió marcando goles en el Ejea de Iván Martínez y en enero firmó por el Utebo de Juan Carlos Beltrán. No subieron a Primera RFEF de milagro... Además, se doctoró en Derecho y es escritor. Escribe de fútbol más allá de la epidermis: en 2019, ‘La regulación jurídica del fútbol’. Y también escribe de la vida hasta lo más profundo del corazón: ‘La vida al alcance de la mano’. ¿De qué va? Trata de la discapacidad a través de la propia historia de Álex Sánchez. "Yo soy una persona con discapacidad", dice... aunque yo conozca muy pocas personas con la capacidad del doctor y goleador Álex Sánchez.