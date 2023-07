Real Zaragoza: Sabin Merino, Igbekeme y Molina, fuera del plan

Tres semanas de pretemporada han tenido Sabin Merino, James Igbekeme y Manu Molina para encontrar nuevo acomodo fuera del Real Zaragoza, donde saben hace tiempo que no cuentan ni para el presente ni para el futuro. También, visto desde el otro prisma, han sido tres semanas en las que el club zaragocista ha tenido opción de finiquitar estos tres asuntos que, como sea, han de concluir con los tres jugadores fuera del vestuario blanquillo antes del 1 de septiembre. Pero no se han hallado aún las vías de acuerdo para que así sea.

Y llega la fecha de este domingo 23 de julio, en el que el equipo se marcha a San Pedro del Pinatar (Murcia) para afrontar los únicos ocho días de concentración fuera de casa en todo el verano. Una marca en el calendario, un antes y un después.

Sabin, Igbekeme y Molina están fuera del plan de Escribá, de Cordero, del club. Y el partido de entremés jugado el viernes en Teruel sirvió a los rectores de la SAD para advertirles a los tres de lo que se avecina. No fueron convocados. Se quedaron en casa y no subieron al autobús para ir a Pinilla. Es lo que, de no surgir novedades de última hora, volverá a ocurrir este domingo cuando el club decida publicar, según sus criterios, la convocatoria oficial de expedicionarios que van a Murcia. No tiene sentido que este trío siga formando parte de los ejercicios tácticos y de la disputa de partidos en un bloque en el que no van a estar. No pueden ocupar espacios que son para otros. No es de lógica dar minutos a excedentes de cupo que, obviamente, se los estarían quitando a otros que sí van a formar parte del engranaje del equipo durante el curso 23-24, aunque se trate de chicos del filial en estos momentos.

La excepcionalidad del caso

Cuando suceden casos así, habituales en el mundo futbolístico cada verano, los clubes afectados han de tomar medidas excepcionales. Si Sabin Merino, Igbekeme y Molina no viajan este domingo a Murcia, la empresa tendrá que darles medios, herramientas y argumentos de trabajo para que puedan seguir ejercitándose en la Ciudad Deportiva a solas. El trabajador tiene derecho al desempeño de su profesión, así que, si se cumple lo previsto, el vasco, el nigeriano y el andaluz tendrán un tutor cada día, un preparador físico, que pautará sus ejercicios aquí mientras el resto trabaja en el Pinatar.

Sabin Merino lleva cuatro días cerca del Racing de Ferrol, pero sin cerrar su cesión. Molina es esperado en La Coruña, en Primera RFEF, sin dar el paso definitivo. Igbekeme ha preferido esperar. Desde hoy, todo va a cambiar.