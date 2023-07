Rebollo: "Trabajo para quitarle el puesto a Cristian Álvarez"

Mientras el Zaragoza acelera el fichaje del portero francés Gaetan Poussin; Dani Rebollo afronta una temporada crucial para su desarrollo en el club después de renovar hace un mes hasta el 30 de junio de 2025. Rebollo será uno de los tres porteros de la primera plantilla, aunque no aún no está definido si mantendrá sus funciones de la pasada campaña: dinámica de primer equipo, pero competición con el filial cuando no sea necesario a las órdenes de Fran Escribá.

"Renovar aquí es un paso más en mi carrera, estoy muy contento. Fue una decisión a medio-largo plazo y en la que valoré las cosas buenas y las malas. Los porteros a veces tardamos más en madurar y coger experiencia", explicó Rebollo, de 23 años, llegado hace justo un año al Zaragoza procedente del Betis, después de que el club aragonés rompiera el fichaje de Gaizka Campos. “Vengo a completar la portería y entre los tres porteros competir por jugar. Hablé con el club que el siguiente paso que tenía que dar era pelear por un puesto y poder jugar. Así que formo parte de los tres porteros que quiere el club en el primer equipo”, apuntó este martes.

Rebollo se enfrenta al desafío de desbancar a Cristian Álvarez, portero de jerarquía, influencia y dimensión tal que su figura lo condiciona todo. “Trabajo para quitarle el puesto a Cristian, es a lo que vengo aquí y lo que me va a hacer crecer. Estaría encantado de hacer la mitad de la carrera que ha hecho él aquí. Lo admiro por su trabajo y por lo que es para el club y la ciudad. Me lo planteo como un reto", apunta.

En este sentido, indicó que la lucha por la portería repercute en el bien común: “La competencia siempre es buena. Soy un chico joven y me va a hacer crecer. Estoy para completar la portería con tres porteros y para competir por jugar"”, insistió el portero andaluz, quien no ha dudado en definirse: "Soy un portero moderno, con varios registros. Tengo salida de balón, carácter y personalidad, Imagino que el entrenador también habrá visto eso", aseguro Rebollo, contento y feliz con el año cumplido en el Real Zaragoza, en cuyo primer equipo debutó el pasado diciembre contra el Huesca: "Vine para sentirme importante después de un año difícil. Tenía el reto de poder debutar con el primer equipo y lo conseguí. Mi valoración es buena".

Integrado ya en el vestuario, percibe muy buenas vibraciones. Somos un grupo bastante bueno. Todos miramos por el colectivo que es lo más importante. Los nuevos compañeros han dado un salto de calidad al grupo”, afirmó Rebollo, deseoso de que la pelota comience a rodar: "Queremos que lleguen ya los partidos. Estamos acumulando bastante trabajo en pretemporada, que es la base para nosotros, y el equipo se encuentra bien", dijo el guardameta, prudente a la hora de fijar objetivos: "Nos centramos en el día a día y como dijo en su día el capitán Zapater lo primer que tenemos que es sumar los 50 puntos y luego ya se irá viendo”, finalizó.