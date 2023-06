El Zaragoza negocia el fichaje del lateral izquierdo francés Lecoeuche

El Real Zaragoza negocia la incorporación del lateral francés Quentin Lecoeuche. El club aragonés lo tiene como alternativa ante las dificultades para cerrar un futbolista de esa posición en el mercado nacional, opciones que tiene aún abiertas pero con las que no logra avanzar. Así ha surgido el movimiento por Lecoeuche, futbolista francés de 29 años que finaliza contrato el próximo día 30 con el Valenciennes. El interés, avanzado por el periodista Mohamed Toubache en Fracia, lo ha confirmado este diario con el entorno del jugador. El futbolista apunta a no seguir en su actual club, donde ha jugado este año 31 partidos en la segunda división francesa y ha dado cuatro asistencias.

Lecouche está sopesando también, además de la oferta del Zaragoza, luna propuesta del Amiens. Se trata de un lateral de naturaleza ofensiva, con buen juego en campo contrario y equilibrado en defensa. Mide 1,72, tiene velocidad y desborde, además de buen pie en la fase de creación. Formado en la canteras del Lens. En 2016 firmó por el Lorient. Jugó cedido en Orleans y Ajaccio. Hace dos años, se marchó al Valenciennes, donde ha sido unos de los laterales izquierdos más destacados de la Ligue 2. En esa categoría acumula más de un centenar de partidos.

El Real Zaragoza ha activado esta vía tras no progresar sus intentos por Dani Tasende, a quien el Villarreal puede sacar de su filial, pero no lo hará a un equipo de Segunda. Y tras no convencer al Málaga una oferta por Cristian Gutiérrez. La vía francesa, muy trabajada por Juan Carlos Cordero, quien ya fichó por ejemplo para el Tenerife al lateral derecho Jeremy Mellot, es ahora la que más posibilidades cobra, con Lecoeuche a punto de finalizar contrato, por lo que el Real Zaragoza lo incorporaría en propiedad, como pieza que completaría la posición junto a Carlos Nieto.