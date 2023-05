Andrés Ubieto: "Lo de Alberto Zapater es pasión por la profesión"

La carrera de Alberto Zapater no ha sido un camino de rosas. Seguramente la de ningún jugador profesional lo sea. Algunos más que otros, todos atraviesan momentos malos o regulares a lo largo de sus carreras que solo se superan con esfuerzo y fortaleza mental. En el caso del capitán del Real Zaragoza, los contratiempos han venido en forma de lesiones. La espalda y la rodilla han sido sus puntos débiles. En esos momentos complicados, Andrés Ubieto, recuperador físico del Real Zaragoza, ha sido una figura trascendental para Zapater.

Tanto que esta semana tan especial para Zapater, también lo es para Ubieto. “Se nota, se nota… todos queremos que lo que viva esté a la altura”, apunta el preparador físico. Recuerda perfectamente al primer Alberto. “Lo conozco desde que entró en la Ciudad Deportiva, pero empecé a trabajar con él en 2004, cuando Víctor Muñoz lo llama para la pretemporada. Alberto era un fiel reflejo del entrenador. Yo creo que Víctor se ve reflejado en él hasta el físico, en la manera de correr, de moverse, de jugar al fútbol”, recuerda.

En esos momentos, Ubieto ya veía un jugador que demostraba “el carácter que iba a tener”. “Ya se le veía esa casta, esa lucha y esa profesionalidad que ha tenido”. Ubieto reitera los valores de Zapater: “La perseverancia, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, el jugar siempre para beneficio del grupo… Es lo que ha tenido siempre, él siempre ha sido el mismo”.

Ese espíritu es, a juicio del recuperador físico, lo que le ha permitido superar las adversidades. Recuerda que todo empezó cuando se marchó a Rusia, al Lokomotiv. “Allí pasó un tiempo apartado del equipo. Tenía la espalda mal y, sobre todo, estaba mal entrenado. Estaba entrenando con los juveniles en un terreno muy duro, de césped artificial”, recuerda. Desde la distancia, Ubieto le programó entrenamientos más adecuados.

Fueron momentos muy complicados que les hicieron dudar, incluso, de que pudiera volver a jugar. “Tuvimos dudas, porque no le ves… Él estaba anímicamente muy bajo, porque Alberto transmite muy claramente sus sentimientos. Hubo dudas, pero cuando volvió aquí tenía muy claro que quería volver a jugar”, señala.

Cuando pudo regresar, fue evaluado por varios médicos y tratado por varios ‘fisios’. “Iniciamos un protocolo de trabajo que nos llevó varios meses”. Primero fuera de la propia Ciudad Deportiva; luego ya dentro, aunque sin estar bajo la disciplina del club. “El director deportivo, Narcis Juliá, le veía entrenar y vio que estaba en disposición de volver”, explica.

Los problemas en la espalda y en la rodilla -tuvo que ser operado en 2019- fueron serios contratiempos para el jugador, pero él los afrontó “como afronta todos los problemas que tiene: de manera frontal”. “En los procesos que ha tenido ha sido muy respetuoso y consecuente, ha sido fiel a lo que le hemos propuesto. Afronta las situaciones y a trabajar”, cuenta.

Esa manera de afrontar las lesiones, el fútbol y la vida, es lo que le ha permitido a Zapater superar las adversidades y ser lo que es. “Lo suyo es pasión por la profesión. Le encanta su profesión, el trabajo y la constancia es la manera que tiene de afrontar todo. Teniendo unas condiciones futbolísticas que igual son inferiores a las de otros, ha llegado donde ha llegado. Si no fuera por esa manera de afrontar las cosas, no hubiera podido alargar tanto su carrera. No necesitaba alargar su carrera, con lo que había conseguido era suficiente, pero le encanta su profesión”.

Andrés Ubieto ha conocido muchos jugadores. Ha estado en muchos vestuarios del Real Zaragoza. Y tiene claro cuál va a ser el legado de Zapater en las sucesivas plantillas: “Va a ser un referente durante mucho tiempo, aunque no esté aquí. Ha marcado una línea que la gente de la casa la ha visto, la ha vivido, tienen un camino que seguir. Simplemente por el hecho de estar, y hablar cuando había que hablar, ha conseguido que esta gente tenga claro el camino que hay que seguir”.