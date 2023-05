El partido de la basura

Cuando los partidos están sentenciados y queda poco tiempo para el final, los clásicos siempre han hablado de que el encuentro entra en "los minutos de la basura". Es ese rato en el que los dos equipos bajan los brazos y se limitan a esperar a que el árbitro pite el final. Con la temporada ya vencida, el Real Zaragoza jugó en Ibiza un partido entero de la basura. Fue un desperdicio de tarde, ciertamente. Las desoladas gradas de Can Misses ya eran un síntoma al inicio del choque, pero es que anda que no hay cosas mejores que hacer en esta isla en una tarde de sábado de primavera, ya a las puertas del verano.

El equipo de Fran Escribá perpetró un partido pobre, muy pobre, que ensucia innecesariamente un notable final de temporada. Hay encuentros de pretemporada con más ritmo que el Ibiza-Zaragoza de este sábado. El balón le rodó muy lento al equipo vestido de avispa sobre el césped de la isla. Quieres tuvieron que desbordar no desbordaron, y quienes tuvieron que rematar, no remataron. Varios jugadores se vieron sobre un escaparate en el que poder lucirse para buscar un nuevo destino lejos de Zaragoza la temporada que viene. No lo aprovecharon. No se debería perder de vista que, siempre que salta a un campo, cada jugador defiende una camiseta, que esa camiseta tiene un escudo y que el escudo es adorado por mucha gente.

El próximo sábado termina esta sufrida temporada. Clasificatoriamente, podría ser otro partido de la basura. Pero este no puede serlo. Será el día de la despedida de Zapater. Se va un jugador que, en el momento en el que diga adiós con la mano a La Romareda, entrará en la leyenda zaragocista. No merece irse con un espectáculo tipo el de ayer.