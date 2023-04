Fran Escribá: "Dijeron que no se iban a pitar penaltitos..."

El empate supo a poco. Suele pasar cuando se juega mucho y no se suma todo. Pero, que quede claro, ayer el Real Zaragoza sumó todo. Todo lo que le dejó sumar el árbitro... Un punto. Y como todos los empates, como siempre que ni se gana ni se pierde, alegrías con pero y tristezas con pero. Mucha conjunción adversativa en la argumentación de Fran Escribá. Mucho rival enfrente. Y mucha polémica en las decisiones finales del colegiado. "Si hago una lectura del partido, estoy satisfecho. Hemos hecho un gran partido. El esfuerzo ha sido enorme. Ellos tienen calidad de Primera División, dimos la cara en todo momento y tuvimos opciones de ganar", se arrancó Escribá.

Después de la introducción, Escribá se metió de lleno en la moviola. Primero, rebobinó hasta la pena máxima. "El penalti se he visto en mil partidos… Son manos que nadie protesta, nadie sabía que se estaba revisando. Dijeron que no se iban a pitar penaltitos...", se lamentó. Y luego, la otra pena máxima, la roja a Cristian Álvarez. "Cristian no hace hace bien, pero un árbitro, con esta experiencia… Cristian no ha perdido el tiempo en la acción de la primera tarjeta. Legalmente está bien expulsado como menosprecio al árbitro, pero un arbitro con su experiencia y con ese nivel debía hacer mirado para otro lado. Respeto mucho a los árbitros, pero no nos gusta en qué se está convirtiendo esto. El 90 por ciento de los entrenadores no vemos estos penaltis aunque los árbitros los vean", confesó el técnico.

Escribá enfatizó el gran partido de su equipo. "Me centro en lo que toca, hemos hecho un gran esfuerzo ante un gran rival. Si el árbitro no hace nada, no habría pasado nada. Con el reglamento en la mano, eso no se hace; pero no me gustaría focalizar en esa jugada. Me gustaría focalizar en el gran partido que hemos hecho, con una gran comunicación con la grada, con un ambiente extraordinario en La Romareda", reiteró.

El técnico valoró los haberes que viene acumulando el Real Zaragoza y que no figuran en la clasificación. "Uno mira hacia atrás y echa en falta puntos como los de hoy. La temporada no está acabada. Estamos cerca del primer objetivo, que es salvarnos. Queríamos los 15 puntos que quedaban; ahora queremos los 12. Y queremos dar los primeros pasos de la próxima temporada. Estamos empezando a sumar los primeros puntos de la próxima temporada", agregó.

También se refirió a la lesión de Giuliano Simeone. "Giuliano espero y deseo que no sea grave su lesión. Puede tener algo, pero es difícil decirlo ahora. El doctor dice que veía bien la rodilla. Ojalá no tenga nada. Es lo que tiene Giuliano Simeone cuando va a por todas...", concluyó Fran Escribá.