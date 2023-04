Gabi Fuentes, el inesperado relevo de Cristian Álvarez en la portería

Fue la imagen del partido: un defensa acabó defendiendo la portería del Real Zaragoza. Apenas fueron un par de minutos, pero el final de infarto del encuentro ante Las Palmas destiló una de las imágenes más singulares del actual ejercicio liguero. Corría el minuto 95 cuando Cristian Álvarez vio la segunda tarjeta amarilla. No sé que vio el colegiado, pero lo cierto es que Cristian vio la roja, igual que lo vio una estupefacta Romareda. Restaban dos minutos del alargue dictado por el dictador Milla Alvéndiz. El equipo del león se quedaba sin portero y, para más inri, su portero reserva, Álvaro Ratón, no podía saltar para vigilar la ratonera pues el cupo de cambios locales estaba agotado.

Se habían cerrado todas las ventanas de los cambios, todas las posibles sustituciones. Primero fue Puche en reemplazar al lesionado Giuliano (min. 16). Después, Pape por Iván Azón (min. 72). Fuentes fue un integrante del triple cambio realizado por Fran Escribá en el minuto 85: Zapater por Bermejo, Vada por Bebé, y el referido Fuentes por Grau. Acababa de empatar Viera para Las Palmas. Apenas quedaba nada, aunque Milla Alvéndiz se empeñó en que fuera mucho. En medio de la bronca, fue expulsado Cristian Álvarez. En medio de la bronca, Gabi Fuentes asumió la responsabilidad de defender el portal. En medio de la bronca, Las Palmas tuvo balón para ganar en jugada de Sandro. No llegó a intervenir Fuentes, pero no escurrió el bulto en momento tan crítico. Escribá se lo agradeció en la sala de prensa. "Francho era el primer candidato, pero Fuentes vino y me lo dijo. En los entrenamientos, alguna vez le gusta jugar de portero. Estoy orgulloso de que un jugador que estaba jugando poco haya dado un paso adelante para ayudar al equipo en una posición como esa. Espero que nos ayude mucho hasta el final de la temporada", deseó Fran Escribá al inesperado portero del Real Zaragoza.