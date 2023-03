El árbitro aniquila al Real Zaragoza juvenil y allana el título al Barça

Para una cosica que nos quedaba para presumir, para un objetivo que todavía teníamos los zaragocistas, para una ilusión que aún albergábamos... Con ese primer equipo de Escribá que festeja salvarse, solo nos queda el filial y el juvenil. A ver si Larraz consuma el milagro y no solo los salva, sino que mete al Aragón en ‘play off’ de ascenso. La otra gran esperanza del zaragocismo era (y es) su equipo juvenil, que pelea por el título en la máxima categoría. Ayer nos dio un disgusto. Lo peor fue la cara de idiota que se nos quedó. Porque, en un partido para presumir de jugadores y de entrenador, el Barça cantó victoria amparado por el arbitraje del altoaragonés Gómez Mur. No procede citar a Enríquez Negreira. Paco Ramo, presidente del Comité Aragonés, está fuera de toda duda; pero, ciertamente, el triunfo catalán solo se argumenta desde la colaboración arbitral. Nada quiso saber en el área visitante, con dos acciones muy dudosas y un clarísimo penalti cometido y no señalado sobre Chema Aragüés en el minuto 74. Ahora el Real Zaragoza queda con 52 puntos, siendo sobrepasado por el Barça, con 54. Con arbitrajes como el de ayer, sin ninguna duda, el Barça será campeón.

Se tomó muy en serio el encuentro el Barça, que hizo jugar a Ángel Alarcón, jugador que hoy está convocado con el primer equipo ante el Real Madrid, y a Ilias Akhomach, su futbolista marroquí que ya ha sido fichado por el Leeds United. En el Real Zaragoza, por contra, Pau Sans, no compareció, estando citado hoy con el primer equipo. Igual que Pablo Cortés, citado hoy con el filial. Lo dicho, el Barça puso todo en su alineación para ganar. Eso sí, el Zaragoza plantó cara. Pese al expolio, Garcés sabe de qué va la categoría juvenil. Con cuatro palos y tres cañas ha construido un equipo soberbio. Con un portero de La Unión, con un defensa del API, con un mediocentro del Stadium, con un delantero del Montecarlo... y sin Pau Sans ni Pablo Cortés. Ni tampoco con Álvaro Cortés, estrella del Zaragoza juvenil cuando era cadete, y ahora cedido por el Barça a la Damm cuando es juvenil. El fútbol es así...

El Barça tomó ventaja en el primer acto. Gol de bandera, en una acción repleta de talento de Ilias y Marc Guiu. El percal cambió en la reanudación. El campo se inclinó. El Barça desapareció: un par de contras, un par de conducciones, apenas nada. En serio, el Zaragoza le pegó un meneo para recordar. Ocasiones de Aragüés y de Yoha. Además, una mano del central catalán, cambiando la dirección del balón. Y un derribo sobre Yoha cuando el partido agonizaba. Entre las dos acciones polémicas, un penalti como la torre de La Seo de grande sobre Chema Aragüés en el 74, arrollado por el central del Barça. No tuvo un buen día Gómez Mur. Al menos para el Real Zaragoza... El Barça, desde luego, siempre querría un arbitraje así como visitante. Incluso como local...