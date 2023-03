Fran Escribá: "Ninguno de los dos equipos tomaremos riesgos excesivos"

El Huesca aparece al girar la esquina y Fran Escribá lo observa como un rival de identidad muy acentuada y un fútbol que no admite pérdida: equipo sólido, líneas bajas, defensa dominante, partidos cerrados y expuestos al detalle, espacios reducidos, incidencia del balón parado en sus ataques… Es ese tipo de escuadras a las que el Zaragoza le cuesta hincar el diente, que le obligan a repensar la pelota y administrarla, y lo empujan a los ataques posicionales.

Más allá de estas cuestiones de pizarra, está el envoltorio: un pulso de rivalidad regional entre dos equipos con pocas aspiraciones más que terminar la temporada con toda la paz posible. “Yo lo afronto igual que todos los partidos. Es especial para los aficionados, pero no debe serlo para los profesionales, porque hay que dar todo en cada partido. Lo hemos preparado igual, lo afrontamos como un partido más. Otra cosa es que compartamos la ilusión de la afición en un partido en el que hay máxima rivalidad”, avanzó Escribá este viernes antes del entrenamiento, pocos minutos después de que el parte médico del club trajera malas noticias a nombre de Marcos Luna: “Se hizo daño en una acción en la parte final del entrenamiento de ayer y tiene roto el menisco. La semana que viene pasará por el quirófano. Va a estar un tiempo fuera, pero no demasiado. Jaume Grau fue, como sabéis, una pequeña rotura fibrilar y no va a estar ni esta jornada ni la próxima. Y Vigaray también tiene roto el menisco. Se nos ha juntado todo a la vez y llama un poco la atención, pero ninguna de las tres lesiones es especialmente grave”.

Escribá no considera que el partido de la primera vuelta sea el espejo al que mirarse porque la realidad de los encuentros de ambos equipos durante la temporada tiende a otra cosa, a citas bloqueadas, con pocos goles y ocasiones, adustas y espesas. “Aquel 3-0, como el del Leganés, no refleja lo que ocurrió de verdad en el campo. Nos encontramos con dos goles muy pronto y pudimos manejar bien el partido y correr a la contra. El Huesca también viene de ganar en su campo 3-0 al Levante, que llevaba casi una vuelta entera sin perder…”

Del Huesca, Escribá solo tuvo buenas palabras: “Es un equipo muy difícil en El Alcoraz. Encaja muy poco y va a ser muy complicado. Ninguno de los dos equipos tomaremos riesgos excesivos. Ellos en su casa son muy fuertes y son muy potentes en el balón parado. Es un partido que va a exigir mucha concentración. El Huesca deja correr poco, está bien armado y cuesta cogerle mal posicionado. Sin Azón, nuestros delanteros se encuentran más cómodos con espacios, pero en algún momento podremos correr, porque ellos querrán ir también a por el partido”.

Y añadió el entrenador valenciano: “Tenemos que crecer desde la portería a cero, sin ser defensivos. Vamos a defender lejos de la portería. Nuestra propuesta no cambia: queremos el balón y normalmente tenemos más posesión que el rival. Queremos equivocarnos poco, pero nunca salimos a empatar”.

El Zaragoza recupera a Francho, futbolista indispensable para su entrenador. “Afortunadamente, está recuperado. Está perfecto. Es un jugador con un dinamismo muy importante, que conduce y divide con el balón. Es un tipo de centrocampista que no abunda. Es muy vertical. Es muy importante para nosotros y estoy contento de recuperarlo”.

Aseguró Escribá que su equipo será reconocible, cerrando la puerta a remodelaciones tácticas profundas, y trató de guardarse los secretos de su plan de partido, como la posible titularidad de Alarcón: “Es una opción que valoro, pero soy poco dado a dar pistas. Ya tengo decidido lo que voy a hacer, pero no lo voy a anunciar”. En la misma línea se mantuvo respecto a la pareja de centrales. “Mi tranquilidad es que los dos que elija casarán bien. Francés-Jair, Francés-Lluís López o Lluís López-Jair, todas casan bien. No es una posición que me preocupe”, aseguró.