Giuliano lo merecía

Nunca le ha faltado la fe a Giuliano Simeone. Jamás ha escatimado una brizna de esfuerzo sobre el césped. Nadie le habrá podido reprochar al argentino que no se dejara en el campo todo lo que tiene dentro. La entrega sin límites del delantero, sin embargo, no siempre se ha transformado en goles, que al fin y al cabo es de lo que va esto del fútbol.

Como dicen los comentaristas de barra de bar, "si además metiera goles, no estaría jugando aquí". Las altísimas revoluciones con las que juega Simeone no suelen ser buenas compañías dentro del área, donde es recomendable bajar las pulsaciones para pensar con claridad y decidir con precisión. En varias ocasiones, al argentino le ha faltado tranquilidad para resolver. Su trabajo no daba los frutos que todo delantero quiere ver, y que tanto necesitaba un Real Zaragoza totalmente seco de cara al gol.

Ayer, Simeone recibió el premio que merecía. Transformó lo que era una no-ocasión de gol en un tanto extraordinario: puso sus habituales dosis de lucha y fe –así encaró y superó a sus dos primeros rivales–; les añadió un punto de explosividad –con el que se deshizo de los tres siguientes ya dentro del área–; y culminó con gran clarividencia –su picada a Riesgo fue de categoría–. Fue una jugada casi 'maradoniana', con un punto 'messiánico' que Simeone se guardará para siempre, aunque después del partido le quitara importancia.

La tarde era soleada, pero el tanto desencadenó la tormenta de goles que auguraba Escribá el día anterior. ¿El Real Zaragoza jugó este domingo mucho mejor que otros días en los que ha empatado o perdido? Probablemente no. El tanto de Simeone fue una especie de catarsis que permitió al equipo liberarse de sus fantasmas. Probablemente también lo fuera para Giuliano, un delantero que necesitaba (y merecía) el gol.