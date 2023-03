El Betis, a punto de fichar otro pichichi zaragocista

Iván Blas, máximo goleador del conjunto Infantil B del Real Zaragoza, con 29 goles anotados en lo que llevamos de curso, está a punto de llegar a un acuerdo con el Betis. De esta forma, tras confirmarse la marcha de Guillermo López al Real Madrid y de Erik Peralta al Villarreal, el conjunto aragonés podría perder a la conclusión de la actual temporada a los pichichis de tres generaciones completas de la Ciudad Deportiva, las correspondientes a los talentos nacidos en los años 2009, 2010 y 2011. Jamás el Real Zaragoza había sufrido un expolio semejante en su fútbol de formación, como supone la pérdida los máximos goleadores de tres equipos de su cantera. El daño ocasionado es inmenso, porque el presente de la Ciudad Deportiva significa el futuro del Real Zaragoza.

Las cavilaciones gravitaban desde hace semanas, incluso meses, entre los técnicos del fútbol base zaragocista. El momento de efervescencia que disfruta la cantera aragonesa, con éxitos tan sonados como el título juvenil de Campeón de la Copa de España frente al Villarreal, puso al Real Zaragoza como referencia del fútbol formativo español. Esta privilegiada posición deportiva no se corresponde con la situación económica, propia de un club censado en Segunda División desde hace una década. En este contexto, la entidad zaragocista se halla en clara inferioridad a la hora de igualar cualquier oferta que surja de un equipo de Primera por un talento de la Ciudad Deportiva.

Desarmado económicamente, el Real Zaragoza también se encuentra desarmado jurídicamente, con una reglamentación actual que perjudica a los clubes formadores en favor de los clubes compradores. El dato de que las dos fugas de pichichis confirmadas (Guillermo López y Erik Peralta) y la más que probable del tercer pichichi (Iván Blas) se produzca a coste cero para sus nuevos clubes evidencia la situación de indefensión que padece el Real Zaragoza y todo club formador. Porque ni Real Madrid, ni Villarreal, ni Betis pagarán cantidad alguna por los jóvenes futbolistas, al quedar los tres libres el 30 de junio de 2023.

Hasta 2018, la ordenación jurídica deportiva anterior permitía al Real Zaragoza, y a todos los clubes de Aragón, firmar futbolistas por más de un año. La modificación de la normativa solo permite firmar por un temporada en la licencia federativa. Es decir, todo jugador en edad escolar (hasta cadete) solo pertenece a su club en Aragón hasta la conclusión de la temporada que dispute, quedando libre el 1 de julio. Esta modificación impide que el Real Zaragoza pueda realizar una planificación a largo plazo, pues todos sus talentos hasta edad cadete quedarán sin vínculo federativo a partir del 30 de junio. Desde el Real Zaragoza se clama por el regreso o una aproximación a la normativa anterior. Se mantuvieron varios contactos con el anterior director general del Deporte del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, pero no se produjeron avances significativos. Desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), su presidente, Óscar Fle, siempre abogó por medidas protectoras para la cantera aragonesa, unas medidas, un régimen jurídico, en este momento claramente desfavorable a los clubes canteristas.

Guillermo López y Erik Peralta se marcharán, y probablemente también Iván Blas, el goleador que llegó a la Ciudad Deportiva desde el Ebro. La generación zaragocista de 2010 ya sufrió la sensible pérdida de Hugo Garcés, firmado por el Barça y mejor jugador alevín de España el pasado curso. La generación de 2011 también podría sufrir más mermas. Además de Peralta, fichado por el Villarreal, Aritz Lairado ya firmó el verano pasado por el Barça, y Daniel Manzano está cerca del Real Madrid. Talentos como Rubén Olmos, Álvaro López, Adrián Expósito, Guillermo Royo y Daniel Aceves también han sido objeto de seguimiento por clubes de Primera División. La fuga de los tres pichichis son un indicador, pero, lamentablemente, solo la punta de un iceberg que puede ser derretido por el calor del dinero de los clubes de Primera División. Si no cambia de inmediato la normativa, si el Real Zaragoza no puede firmar a los jugadores de su cantera por más de un año, el futuro de la Ciudad Deportiva estará seriamente comprometido. Es decir, estará comprometido el futuro del propio Real Zaragoza.