Primera titularidad de Bebé y nueva suplencia de Alarcón en el Real Zaragoza

La presencia de Bebé en la titularidad es la nota más destacada del partido que esta tarde enfrenta al Real Zaragoza contra el Deportivo Alavés en La Romareda, un duelo en el que el equipo aragonés busca dar un salto en la clasificación.

Fran Escribá le ha dado espacio en el once al goleador zaragocista en Andorra, donde salió de revulsivo con éxito. Puche, como compañero de Simeone, es el relevo esperado de Molleo, mientras Vada se mantiene en el once, presumiblemente, en la zona derecha del centro del campo. Llama la atención la nueva ausencia de Tomás Alarcón en la titularidad. Serán Zapater y Francho quienes repitan en la formación aragonesa. El once es el siguiente: Cristian; Gámez, Francés, Jair, Nieto; Fracho, Zapater; Vada, Bebé; Simeone y Puche. En el banquillo estarán Ratón, Grau, Eugeni, Bermejo, Larra, Alarcón, Pape Gueye, Manu Molina, Lluís López, Luna y Pau Sans.

En el Alavés, su técnico Luis García Plaza introduce dos cambios. Moya y Rober entran al equipo en detrimento de Salva Sevilla y Guridi. La alineación de los vitorianos la conforman Sivera; Arroyo, Sedlar, Abqar, Duarte; Toni Moya, Blanco; Luis Rioja, Rober, Jason; Sylla. En el banquillo estarán Owono, Laguardia, Salva Sevilla, Villalibre, Alkain, Guridi, Maras, Rebbach, Benavidez, Javi López, Balboa y Panichelli.

El árbitro del partido será el valenciano Caparrós Hernánez, asistido en el VAR por el asturiano Areces Francho. Tarde fresca en La Romareda, aunque soleada y sin viento. Césped en perfecto estado.