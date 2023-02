El balance de los dirigentes del Real Zaragoza: "Hemos subido un peldaño en competitividad"

Después de presentar a Tiago Bebé como nuevo futbolistas del Real Zaragoza, los dos principales ejecutivos del club, el director general Raúl Sanllehí y el director deportivo Juan Carlos Cordero realizaron una exhaustiva valoración del desarrollo del mercado de enero, analizaron la plantilla y explicaron los diferentes casos individuales. Entre las principales conclusiones formuladas por ambos, destacaron el convencimiento de que el Real Zaragoza ha mejorado su plantilla con Tomás Alarcón y Bebe, resaltaron las limitaciones impuestas por los jugadores que no han querido salir y que han provocado que se hayan quedado a medias las intenciones de cambios más profundos en la plantilla y apuntaron las grandes dificultades de moverse en el mercado.

Juan Carlos Cordero tomó la palabra para efectuar un balance. “Conocíamos la situación del club, con jugadores con contrato en vigor. No podíamos forzar muchas salidas pese a que el cuerpo técnico las solicitaba, porque eso penaliza el control económico de este año y del que viene. Las opciones que hemos querido traer nos han llevado a final de mercado. Ha habido varias posibilidades de salir jugadores, pero tienen su derecho de no irse. A algún jugador no le han parecido interesantes las ofertas y han preferido seguir en el club. Nos ha generado un contratiempo y deciden ellos, por lo que no puedes negociar una rescisión”, indicó el director deportivo. En esa línea, Raúl Sanllehí recalcó que se ha mejorado el equipo: “Hemos subido un peldaño en competitividad. Noto una ilusión y convicción en el cuerpo técnico que me hace creer que vamos a mejorar la posición en próximas jornadas. Iremos viendo partido a partido. Por esfuerzo y ganas no quedará. Nuestra plantilla en este momento es más competitiva. Vamos a tener un rendimiento inmediato con Tomás y Bebé. Los dos serán muy relevantes para las prioridades que nos marcó el entrenador", señaló.

Cordero abundó en esta idea: “Toda plantilla se puede mejorar, y más en Segunda División. Teníamos las licencias ocupadas y estábamos forzando situaciones para salir. Todo es un compendio difícil que te dificultad la confección. Dije (a su llegada) que me gustaría hacer más cosas de las que iba a poder, y así ha sido. Los 25 que están y todos los del Deportivo Aragón nos deben ayudar a conseguir los objetivos e intentar mirar hacia arriba. Faltan muchas jornadas, sabemos donde estamos y hay que ganar partidos”. En este sentido, el director deportivo dio algunas de las claves de estos días, con cambios de planes, objetivos, prioridades… “El mercado ha sido muy convulso. Los equipos de Primera no sacan jugadores hasta la última semana. La situación de Bebé ha cambiado mucho en 15 días, es natural en el mercado. Teníamos un abanico con tres o cuatro opciones y hemos optado por la que el jugador ha querido venir”, resaltó sobre la última incorporación, a quien definió, “dentro del abanico de opciones”, como “un jugador de adaptación rápida, jerarquía, experiencia y conocimiento de la Liga española”. Y añadió: “Además, con ese punto de atrevimiento que tiene Bebé. Es un jugador vertical, con gol, que puede jugar en derecha, izquierda, en punta y finaliza muchas jugadas. Va muy bien a balón parado, algo que le faltaba a este equipo y que es muy importante en esta categoría. Bebé cuenta para jugar por banda izquierda o por la derecha si hiciera falta. Escribá demandaba un extremo con velocidad, desborde y gol".

Juan Carlos Cordero comenzó a desgranar algunos casos concretos. Empezó por James Igbekeme. “Se le ha buscado salida por activa y por pasiva. Ninguna opción le ha convencido para salir y está en su derecho. Tendrá todos los derechos de un jugador y si el entrenador lo considera oportuno, jugará o no. Los jugadores tienen la obligación de estar inscritos, una vez que James vuelve de la cesión, no puedes dejarle dorsal a otro jugador. Como tiene contrato en vigor, está por encima de otro jugador que venga”, señaló el director deportivo. “Teníamos que inscribirlo por una cuestión normativa”, agregó Sanllehí, quien apuntó que el límite salarial “ ahora está más reducido que al principio de la ventana de fichajes porque hemos hecho incorporaciones e irá cambiando con el tiempo”.

Pape Gueye fue otro punto de interés de la intervención de los ejecutivos zaragocistas. “Todos sabemos que Gueye no está rindiendo lo esperado. Él lo está intentando, no se esconde, y el entrenador lo está poniendo. No está con confianza y su entorno tampoco está ayudando pero todos sabemos cómo es esto. Hemos mirado todas las alternativas posibles para reforzarnos y que haya salidas, el jugador también”, señaló en referencia a revertir su cesión del Oostende. “Una vez que sigue, nuestra obligación es sacarle el máximo rendimiento y que aporte, el jugador quiere y yo voy a ayudarle a eso. Todos debemos ayudarle, yo voy a ayudarle”, insistió varias veces. Al respecto, Raúl Sanllehí recordó las condiciones de su cesión: “La obligación contractual del Real Zaragoza con Pape Gueye es exclusivamente una cesión de este año con una opción de compra que se convertiría en obligatoria en el caso de que ascendiéramos”.

Juan Carlos Cordero también señaló como “prioridad” la renovación de Jair Amador, con quien Miguel Torrecilla inició las negociaciones para prolongar su contrato más allá de junio de 2023, pero que se encuentran bloqueadas. “Es un futbolista importante y nos da mucho, y por ello el siguiente paso del club va a intentar ser, cuanto antes, cerrar un acuerdo con él”, apuntó el director deportivo, quien también aseguró que la fórmula de rescisión de Petrovic fue “un acuerdo entre ambas partes”, y agregó: “Ha llevado mucho tiempo. El jugador ha puesto voluntad para lograrlo. Fue la única posibilidad de incorporar a un jugador. Si no hubiera habido acuerdo, no habría ninguna licencia para fichar", explicó.

Por último, Cordero abordó los tres últimos nombres. Primero, Jairo Quinteros. “Es cierto que no ha tenido participación. Su comportamiento es ejemplar. Por licencias y límite salarial, el tema del central no era una prioridad. Si no venía otro jugador de ese puesto, no nos íbamos a quedar con 3”, valoró. Después, Manu Molina. “Han preguntado por varios jugadores nuestros. Ha quedado prácticamente en nada. Sus agentes preguntaron si podía salir. El jugador me transmitía que se quería quedar y luchar por un puesto. Seguirá aportando", aseguró. Y, por último, Carlos Vigaray. “Se merece respeto por su trayectoria en el club. Ha sido una opción para salir. Tiene contrato. Está entrenando bien y quiere participar, casi como un capitán más. Si se lo gana y el entrenador lo ve, es uno más dentro de la plantilla", indicó.

Más allá del mercado, Raúl Sanllehí realizó una rápida reflexión sobre la evolución de la temporada, el estado deportivo del equipo y cómo los objetivos están muy lejos de lo predicado a su llegada al timón ejecutivo del Real Zaragoza. “Nadie puede discrepar que no estamos donde queríamos estar. ¿Qué se ha hecho mal? Pues seguramente bastantes cosas. Es muy difícil señalar un hecho en concreto sobre otro. Teníamos limitaciones y han sido las que han sido. Apostamos por un proyecto que no funcionó y abiertamente se dijo. Hicimos un cambio de entrenador y dirección deportiva para cambiar esa situación y ahora creemos que estamos ahora en posición más fuerte. Hemos subido un peldaño más en cuando a competitividad y notó un espíritu en el equipo que me hace creer que vamos a mejorar en las próximas jornadas. Por esfuerzo, ilusión y ganas de hacer las cosas bien no quedará. Tenemos la máxima ilusión para lo que viene ahora”, apostó.

También reconoció desgaste. “Hay desgaste, evidentemente, pero también creo que hay muchas ganas. Es cuestión de sopesar qué te tira más abajo y qué más arriba. Ese desgaste es general, no solo de los futbolistas. Hay frustración por el tiempo en Segunda. Sabemos del peso de la afición y contamos con todos. Por el club no va a quedar. Tenemos toda la ilusión y muchas ganas de revertir la posición donde estamos ahora y de mirar hacia arriba, pero lo tenemos que hacer juntos”, solicitó.