Escribá: "Iván Azón está para competir desde el principio"

La reacción culminada con victoria en Villarreal he tenido un múltiple efecto terapéutico en el organismo del Real Zaragoza. Además de un triunfo que lo distancia cuatro puntos sobre la referencia válida del descenso, la mayoría de los jugadores han evolucionado favorablemente de sus dolencias. Estos aspectos y la última semana del mercado invernal fueron analizados en la mañana de este sábado por Fran Escribá antes de realizar la última sesión de trabajo y partir rumbo a Gijón, donde mañana espera el Sporting.

Sin ninguna duda, el hombre del partido del Real Zaragoza en Villarreal fue Iván Azón. Su rehabilitación ha significado la rehabilitación del Real Zaragoza. “Iván está ya para competir desde el principio. Hay que ver el partido que nos conviene. Si tuviéramos miedo, no lo hubiéramos puesto. Está para disputar 90 minutos”, afirmó Escribá, que también se mostró optimista con la presencia en El Molinón de Simeone. “Giuliano ha parado muy poquito. Tiene un gran físico. Aunque no lo parezca, es muy fuerte. Creo que va a estar disponible. Que juegue de inicio o no, depende de mí. Tampoco vamos a jugar con todo delanteros… habrá que tener orden”, continuó.

A lo largo de la semana, también han arrastrado molestias Zapater y Bermejo. “Queda una sesión para ver a los tres, a Simeone, Zapater y Bermejo. Las sensaciones son buenas. Hay que verlos. Zapater ha entrenado fenomenal. Bermejo le hemos ido quitando algunas cosas. Es un jugador muy explosivo y hay que tener en cuenta eso”, concretó. También hizo una referencia a Vada: “Creo que también está para jugar. Ha completado todos los entrenamientos”.

Por contra, el Zaragoza no podrá contar con Fran Gaméz en Gijón. “Fran es muy importante porque siempre cumple. Ataca bien, defiende bien. Es muy regular. A un entrenador siempre le gusta tener un jugador así. Es una baja importante para nosotros. Tenemos a jugadores que pueden actuar en esa zona, como Vigaray y Luna, y a otros jugadores que podemos adaptar a esa zona, como Larra o Francés.”, expresó.