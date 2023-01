El Real Zaragoza juvenil, de nuevo entre los elegidos

Hoy es un día grande para el fútbol de formación en Aragón. El Real Zaragoza, el estandarte de la cantera aragonesa, inicia esta tarde su caminar en la Copa del Rey de juveniles, la competición que reúne a los mejores 32 equipos juveniles de España. A partido único y en la Ciudad Deportiva, el equipo que prepara Javier Garcés se careará a las 16.00 en eliminatoria a partido único con el Deportivo Alavés. El vencedor entrará en el sorteo de los octavos de final, las series definitivas del gran certamen del fútbol cantera en España.

Hay depositadas muchas esperanzas en estos chavales. Las cosas no se dicen, las cosas se hacen, y cuando se hacen, quedan dichas. Que la Ciudad Deportiva es una de las grandes puertas de acceso al fútbol profesional lo proclaman los datos. No es una opinión, es información. Este hecho constituye el reflejo del gran trabajo que se realiza en el laboratorio zaragocista. Además, en su inmensa mayoría, con talentos de Zaragoza. Los cinco grandes referentes del equipazo de Garcés han crecido a la orilla del Ebro. Producto aragonés, que eso de canteras hechas con piedras de importación... Tremendo oxímoron, ¿no? Convendría buscar a la mayor brevedad un término que identifique a las todavía denominadas canteras hechas con jugadores de aquí y de allá. Desde luego, igual que no es el caso del Athletic de Bilbao, tampoco lo es el del Real Zaragoza.

Decía que hay peloteros zaragozanos y zaragocistas de mucho nivel. Vamos con los datos. Los tres de arriba son ‘top’ en la categoría. El taustano Chema Aragüés, que llegó desde el Stadium Casablanca, rompe por la derecha; Adrián Liso, la joya del Montecarlo, desborda por la izquierda; y Pau Sans, el cañón del Amistad, dispara desde todos los lados. En el medio, el fútbol lo ponen Lucas Terrer y Ángel Linares. Este último nació en Madrid, pero es hijo del zaragozano Nacho Linares, exdefensa de postín del Deportivo Aragón y ejecutivo de Pikolín ahora residente en la capital de España. Linares junior se ha venido a vivir con los abuelos a Zaragoza porque quiere ser futbolista. Camino lleva...

Y entre la dinamita de arriba y el talento residente en el medio, mucho orden defensivo, esto es, mucho entrenador detrás de un plan habitualmente ganador. El Real Zaragoza marca casi todos los partidos y no le marcan casi nunca. Ese casi es el único margen que concede al rival. Llegados aquí, hay que hablar de Ramón Lozano, director de la cantera, y de Javier Garcés, entrenador de este equipazo. Los dos son referencia obligada en el fútbol de formación en Aragón en el último cuarto de siglo. Me he quedado muy corto: aunque ni Lozano ni Garcés se arroguen tal condición, hace bastante tiempo que son referencia nacional. Porque, reitero, las cosas no se dicen, las cosas se hacen, y cuando se hacen, quedan dichas...