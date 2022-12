Guillem Naranjo consuma la gesta del Aragón

Sin Dani Rebollo, esto es, sin su indiscutible portero. Sin Isaiah y sin Vaquero, esto es, sin su fútbol. Con cambio de entrenador en el rival, esto es, cruzando los dedos para que no se cumpliera el aforismo. Sin y con, con y sin, todo lo tenía en contra el Aragón ante el Ibiza. Ya sobre el césped, mucho más sin y con. Sin Juan Sebastián durante toda la segunda mitad y con un hombre menos. Pero sobre todo, ante tanta adversidad, sin miedo y con rigor posicional, esto es, sin complejos y con entrenador. Solo con eso, que no es poco en fútbol, igual en Segunda RFEF que en cualquier categoría, el filial zaragocista llegó al parón invernal con una victoria y a cuatro puntos de la promoción de ascenso. En un grupo en el que permanecer constituye un milagro, en el que el colista Ebro se salvaría con la gorra en cualquier otro, el itinerario del Aragón merece un subrayado. La clasificación, la verdad despojada de literatura, lo proclama todo.

Salió en quinta el Ibiza. Tenía nuevo entrenador. Manu Calleja por Raúl Garrido. Buen movimiento de balón. El filial apeló al orden para resistir, un sustantivo y un verbo que definen con exactitud a su entrenador, Emilio Larraz. Porque, ciertamente, sin Larraz resulta complicado explicar el resultado. Orden y resistir, elementos esenciales para ganar, el verbo que volvió a cantar Naranjo. Ayer, el desarrollo del careo, con una inferioridad numérica que clama al cielo fruto de un arbitraje sibilino, agrega más carga épica si cabe al triunfo.

Lo cierto es que con jugadores de mayor entidad individual, sin ninguna presión en la grada, con un árbitro afín a su propuesta y con un jugador más durante 45 minutos, el Ibiza cayó ante el imberbe Aragón. Avisó Pau Pomar muy pronto. Movía y llegaba más el equipo balear. Incluso vertebraba buen fútbol. Además, el árbitro Pérez Guimera le permitía todos los contactos ante el joven equipo aragonés. Hasta marcó gol en el minuto 26 Pol Ballesteros. Pero levantó antes la bandera el asistente. Lo vieron hasta en el campo de arriba. Pérez Guimera se vio obligado a anularlo. Poco más hasta el descanso que no fuera la primera falta de Juan Sebastián, castigada con tarjeta amarilla (minuto 36).

De vuelta del descanso, en la segunda falta de Juan Sebastián, segunda tarjeta amarilla (minuto 50): roja. Si alguna era, la segunda. He dicho si alguna era... Llegados aquí, Larraz reorganizó a los suyos. Cedió metros y apostó definitivamente por la velocidad de Rubio y Naranjo para intentar pillar alguna y consumar el imposible: ganarle a un rival en superioridad numérica. El Ibiza creó muchísimo peligro a balón parado, donde la evocación a Rebollo resulta inmediata. También hubo una agresión clarísima de Iker Murúa, que golpeó la nuca de Iván Castillo (minuto 71) en una acción escalofriante; solo vio amarilla. Antes, Edu Adell se había llevado por delante a Rastrojo. Por muchísimo menos, Juan Sebastián hacía rato que estaba en la caseta. El empate, por cualquiera de los motivos expuestos con anterioridad, ya constituía una heroicidad. Pero no, hubo más. No solo el Aragón se dejó la vida en defensa, sino que supo consumar la gesta. La acariciaron Naranjo y Rubio, en una acción que bien pudo ser penalti, alcanzándola Guillem Naranjo tras una carrera de costa a costa de Vallejo. Son las cosas de la fe. ¡Ah, no!, que fe es creer en lo que no se ve, y ayer lo vimos. Lo hemos visto tantas veces con Larraz... Son las cosas de tener un entrenador capaz de multiplicar sus activos. Solo así, transgrediendo a la lógica, se fabrican las gestas.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Calavia, Juan Sebastían, Saturday, Javi Hernández, Borge, Operé, Iván Castillo, Rastrojo (Pablo Cortés, 76), Cuenca (Jay, 76), Raúl Rubio (Vallejo, 57) y Guillem Naranjo (Bernal, 90).

Ibiza Islas Pitiusas: Marcos Contreras, Edu Adell, Iker Murúa, Jaume Villar (Peñafort, 62), Pepe Bernal, Juan Antonio, Marc Mas (Guzmán, 86), Jaime Barrero, Pol Ballesteros (Diego Marín, 34), Álvaro Espínola y Pau Pomar.

Goles: 1-0, min. 89: Guillem Naranjo.

Árbitro: Pérez Guimera. Expulsó a Juan Sebastián por doble cartulina amarilla (min. 36 y 50). Amonestó a Calavia, Bernal, Pablo Cortés e Iván Castillo; y a Pepe Bernal, Iker Murúa y Barrero

Incidencias: se jugó en la Ciudad Deportiva. Poco público.