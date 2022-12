Sanllehí 'dobla' al director deportivo al describir el juego de Alarcón

Raúl Sanllehí, el director general del Real Zaragoza, hizo un simbólico guiño al futuro director deportivo que espera contratar en un futuro próximo, con Juan Carlos Cordero (aún en el Tenerife, negociando su salida de allí) como principal favorito para ese importante puesto, que esta vacante desde el 6 de noviembre cuando despidió a Miguel Torrecilla. En el acto de presentación del nuevo futbolista zaragocista, el mediocampista chileno Tomás Alarcón, Sanllehí 'dobló' con su voz el discurso que debió hacer el aún inexistente director deportivo.

Y, con picardía, lo trasladó a la bancada de los periodistas, después de dar la bienvenida a Alarcón y agradecer al Cádiz la buena disposición para haber llevado a efecto este préstamo hasta el 30 de junio del internacional por Chile. "En este punto de la presentación, yo le pasaría la palabra al director deportivo... pero como sabéis estamos en el proceso de confirmar su nombre. Como no es el caso, yo les he pedido a los miembros de la secretaría técnica que me hicieran algún apunte más técnico, porque esta no es mi parcela. Y así lo hemos hecho", explicó a modo de preámbulo antes de describir el fútbol que pretenden de Alarcón, la nueva incorporación a la plantilla.

"Lo que me comentan de Alarcón es que un medio centro diestro, con un tren inferior poderoso, una capacidad física que le permite repetir esfuerzos de alta intensidad y que es muy dinámico. Tiene la doble vertiente, tanto la defensiva como la ofensiva, con un gran despliegue sin balón, lo que le permite robar muchas pelotas, y es muy trabajador en el repliegue. Es adaptable a diferentes sistemas tácticos. Ofensivamente, tiene una técnica aseada, da mucha continuidad a las jugadas y es excelente en el desplazamiento largo, lo que sirve para romper muchas líneas, que es lo que estábamos buscando. Además, tiene un buen golpeo del balón, que nos puede servir mucho en las jugadas de estrategia", dijo de carrerilla Sanllehí, con un magnífico desarrollo técnico-táctico en su oratoria, lejos de cualquier profano.

Con anterioridad, ya había querido subrayar que en la iniciativa del fichaje de Alarcón y en las negociaciones con el Cádiz habían participado "los miembros de la secretaría técnica del club, el entrenador y el segundo entrenador". Es decir, que en ausencia de un director deportivo como tal, él no quiere ser señalado como quien abarque también la faceta de máximo responsable en la elección de fichajes.