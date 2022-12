Yassine Bono, el exzaragocista que eliminó a la Roja

Dicen que en 2015 el ascenso se le escapó al Real Zaragoza en Las Palmas por siete minutos. Desde luego, se le fue también porque el guardameta Bono se comió el segundo gol (2-0, 3-1 en la ida). Nada pudo hacer en el primero, condenado por la mal trabajada defensa aragonesa y fusilado por Roque Mesa; pero el segundo gol se lo tragó enterito, en una falta botada al corazón del área que era suya. Lamentablemente, salió y no tocó ni balón. El rechace lo echó a la jaula Araujo y el ascenso a Primera División se quedó en Las Palmas.

La pifia data de 2015, decía. Han pasado siete años y medio de la cantada. Bono ya tiene 31 años. Ahora es un señor portero. Ayer lo demostró primero en el partido y, sobre todo, en la tanda de penaltis, donde estuvo por encima de Unai Simón y a distancia sideral de los lanzadores españoles, siendo fundamental en el triunfo de Marruecos. A Unai Simón le colaron dos de los cuatro penaltis por el centro. Siempre se aconseja quedarse en el medio en uno de los dos primeros lanzamientos de la tanda para obligar a tirar los posteriores a uno de los dos lados... Eso sí, el guardameta del Athletic al menos pilló uno; pero Bono trincó dos y acertó el sentido de los tres.

En el primero le abrazó la fortuna. Un penalti lanzado con fuerza y colocación por Sarabia, que se estrelló en el palo izquierdo que cuidaba Bono. Bono acertó la dirección del tiro. Mala suerte de España y mucha suerte de Bono en ese disparo. Los dos siguientes fueron de broma. En el segundo, Carlos Soler le pegó mal a su derecha, la izquierda del arquero. Atajó con facilidad Bono. En el tercero, como se preveía, cambio de lado España. Por supuesto también, no se atrevió a asegurar duro y en el centro Sergio Busquets, que disparó blandito a su izquierda, la derecha de Bono. España se mostró incapaz de marcar en los 90 minutos reglamentarios y en los 30 minutos añadidos. Para más inri, no se lo puso demasiado complicado a un portero que ha mejorado un montón desde junio de 2015 en Gran Canaria a diciembre de 2022 en Catar.

Al Real Zaragoza llegó Yassine Bono (Montreal, Canadá, 1991) cedido por el Atlético de Madrid. Entre De Gea y Courtois habian puesto muy cara la portería colchonera. Después, agregaría más dificultades aún el sobredimensionado Oblak. Sí, el bueno, por supuesto, era y es Courtois... Volvamos a Bono. En el curso 14-15 jugó 16 partidos, encajando 21 goles. Paradójicamente, disputó más partidos que él el canterano Óscar Whalley, que fue titular en 19 encuentros. Ya saben, las citaciones de Bono con la selección marroquí... De una de esas convocatorias todavía nos acordamos, cuando no compareció en La Romareda en el 0-3 ante el Girona. Y no nos acordamos más porque remontamos en Montilibi (1-4). Luego, ya hemos contado lo que pasó en Las Palmas... En el ejercicio liguero 15-16, Bono volvió a ser cedido por el Atlético de Madrid. Compareció en 19 ocasiones bajo el portal aragonés. Paradójicamente de nuevo, el otro portero, Manu Herrera en este caso, jugó más que él, con 23 titularidades. Tampoco hubo ascenso ese año. Ni promoción, tras caer con estrépito en la última jornada ante la Llagostera (6-2) en el oprobio de Palamós. Pero allí no defendía el arco Bono, sino Manu Herrera. Bono la pifió en Las Palmas. Todo lo contrario que ayer en Catar con España.