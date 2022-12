El Tenerife le cierra la puerta a Cordero: “No hay ninguna duda de que continúa”

El Tenerife le cierra la puerta a Juan Carlos Cordero. El máximo accionista del club, José Miguel Garrido, ha reconocido este jueves los contactos que han existido por su director deportivo, subrayando que no hay “ninguna duda” sobre su continuidad.

Garrido ha explicado en los micrófonos de Radio Club Tenerife, de la cadena SER, que las cosas continúan “exactamente igual que estaban” después de que las negociaciones para la salida de Cordero, pretendido por el Real Zaragoza, no hayan llegado a buen puerto.

“En septiembre, él ya puso en conocimiento del CD Tenerife su voluntad de marcharse a cambio de que se le pagaran los dos años de contrato que le restan. El presidente le dijo que no cabía y, posteriormente, la semana pasada, hubo una propuesta de Cordero a un consejero del club en la que le decía que, si le pagaba la mitad del contrato, se marchaba”, ha recordado Garrido, incidiendo en que la respuesta fue la “misma” que en verano.

“Se le dijo que hay una cláusula y si pagas la clausula pues… Ahora se ha hecho público que hay una oferta, pero esto sucede en el fútbol. Los jugadores, los entrenadores, los directivos… reciben ofertas. A partir de ahí, si no se llega a un acuerdo y no se hace efectiva la cláusula, el club decide que el profesional siga haciendo su trabajo como lo ha venido haciendo hasta ahora”, ha añadido el mandamás tinerfeño, remarcando que no es una cuestión de ‘feeling’, sino de profesionalidad.