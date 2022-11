Raúl Sanllehí: "Yo aún no descarto nada para este año, solo miro hacia arriba"

Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, fue el protagonista de los Desayunos de Heraldo este miércoles. Una hora y cuarto de análisis de la situación del equipo y la SAD en este preciso punto del camino, a 30 de noviembre. Con el equipo en el puesto 16º de la clasificación a falta de cuatro partidos para concluir la primera vuelta de la liga y a menos de un mes de la apertura de mercado invernal de fichajes y traspasos, donde la entidad zaragocista tiende a ser proactiva en este primer curso de la nueva propiedad accionarial.

"El Real Zaragoza es una maravilla de proyecto. Yo elegí al Real Zaragoza, pero también el Real Zaragoza me escogió a mí. Es un honor estar aquí. Da igual que el club esté ahora en Segunda División. Lo importante es el proyecto y este es el de mayor importancia de mi carrera profesional", describió de entrada el ejecutivo barcelonés, principal cabeza visible en el día desde el pasado verano.

Optimismo por bandera

Sanllehí dejó en su discurso una idea optimista sobre el futuro que aguarda al Real Zaragoza en lo que resta de torneo 22-23, que es algo más de la mitad del campeonato. "Yo aún no aún no he descartado nada para este año. Solo miro hacia arriba. En esta Segunda División, aunque parezca una frase hecha, ganas tres partidos seguidos y estás cerca de la cabeza", argumentó con convencimiento.

NOTICIAS RELACIONADAS Petrovic, sancionado con tres partidos tras su expulsión en Burgos

El director general redundó en la idea de los nuevos accionistas internacionales que gobiernan la SAD tras los cambios vividos hace seis meses: "Queremos subir a Primera lo antes posible, pero no noto impaciencia en el grupo inversor. Es más importante construir y consolidar el plan con unas bases. Sería traumático subir y volver a bajar. Queremos hacer un equipo cada vez más fuerte y que en cada paso estemos más cerca de ascender. Hay que construir lo bueno y rectificar lo malo", describió.

Sanllehí también evaluó positivamente los efectos del cambio de entrenador, con la llegada de Fran Escribá en el puesto del despedido Juan Carlos Carcedo. "A falta de resultados todavía, el cambio de sistema y de modo de jugar creo que se ha notado enseguida", destacó pese a que el técnico recién estrenado no ha logrado aún acabar ninguno de sus tres partidos al frente del equipo con la perentoria victoria.

El ambiente futbolístico de Zaragoza

El inicio irregular del equipo, con defectos en el juego y en los resultados que ya han obligado a modificar piezas importantes del proyecto del verano como el entrenador y el director deportivo, también mereció el parecer de Sanllehí. "Entiendo la frustración que hay aquí. Son 10 años en Segunda División y eso genera nerviosismo. Yo creo que estamos en un periodo de transición dentro de este primer año nuestro", comenzó diciendo al respecto.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza estudia pagar por Juan Carlos Cordero

"Cuando acudo a La Romareda siento ilusión, responsabilidad por lo que significa el Real Zaragoza y mucho respeto por el club. En general, siento emoción cuando veo el enorme apoyo de más de 25.600 abonados, cifra que es un hito en el fútbol español en esta categoría. Esto, considero que tendría que ser una ventaja para el equipo, pero la presión que genera también te hace perder puntos", razonó bajo un prisma que Sanllehí ya ha destacado otras veces.

La destitución de Carcedo

La destitución de Carcedo a frente del equipo, su primera apuesta para tan crucial puesto en el primer capítulo de la nueva regencia de la sociedad, fue explicada así por el director general: "Carcedo ha dado todo, a mí no me ha decepcionado. La pretemporada fue muy buena pero, tras las derrotas seguidas contra el Cartagena, con un gol con la mano, y con el Lugo en casa, se hizo una bola grande para el entrenador. La presión se lo comió un poco. La presión en Zaragoza es gasolina y eso te puede paralizar", insistió Sanllehí en su criterio.

NOTICIAS RELACIONADAS La propiedad del Real Zaragoza da luz verde a fichar en el mercado de enero

"Decidí que había que prescindir de Carcedo cuando me generó dudas, cuando no me transmitió que él era la persona adecuada para darle la vuelta a lo que sucedía. Había un cisma, algo roto dentro. Carcedo estaba un poco superado, ciertamente", abundó en detalles.

No fue un trago fácil para Sanllehí tomar la determinación de cesar de sus funciones a su apuesta personal. "Para mí es un disgusto que no haya salido bien. Vistos los resultados, a posteriori, fue un error. Pero en el momento de ficharlo, con la información de la que dispuse y conociéndolo por nuestra coincidencia en el Arsenal, Carcedo era el perfil adecuado. En verano yo había hablado con Jim (Juan Ignacio Martínez, el entrenador del último año y medio precedente), un tío espectacular que hacía muy buen vestuario. Pero yo buscaba un perfil diferente. Carcedo en el Arsenal era el segundo de Emery, pero yo digo que era un 'primero bis'. Él daba muchas charlas, tenía responsabilidad directa en el equipo. Y en el Ibiza creo que hizo un gran trabajo pese a su destitución prematura", apostilló para describir su modo de ver este episodio que ha cambiado la faz del equipo hace solo 24 días.

El despido de Torrecilla, el director deportivo

No solo ha rectificado Sanllehí el cargo de entrenador. También prescindió, a la vez, del director deportivo Miguel Torrecilla, al que él mismo había renovado y prorrogado su contrato cinco meses antes. "Su caso, para quedarse en verano con nosotros, fue muy diferente al de Jim. Lo empollé bien, analicé su situación, su método, vi su idea con la cantera, su criterio con los fichajes, su labor anterior. Y le ofrecí un año más para que siguiera con su programación, la que tenía prevista a partir del mercado veraniego", dijo el ejecutivo zaragocista en su explicación inicial.

NOTICIAS RELACIONADAS Escribá se olvida de Francés

"Cuando vi que no era el adecuado para seguir adelante, como había sucedido con Carcedo, decidí que había que dejarlo y cambiar. Al final, el último responsable de traer a Carcedo y Torrecilla está claro que soy yo", añadió.

Torrecilla aún no tiene relevo. Han pasado tres semanas y Sanllehí todavía debe elegir esta importante figura dentro del 'staff'. "El tema del director deportivo no es tan urgente como lo fue la del entrenador. A este lo teníamos que traer enseguida, y tardamos 24 horas en cerrar nuestra primerísima opción, que era Fran Escribá, lo que me generó mucha alegría porque sé su ideal, su experiencia, que hace grupo. En pocos días, se me inundó la mesa de currículums para la dirección deportiva. Estamos cribando, pidiendo informe de asesoría a muchos de ellos, una treintena, sobre cómo solucionar los problemas que tenemos", prosiguió su discurso.

El nuevo director deportivo, en breve tiempo

Y Raúl Sanllehí anunció que la decisión, la elección definitiva, está a punto de tomarse. "Ahora, es ya muy reducido el círculo de candidatos. Se han publicado muchos nombres, pero no hay nada decidido todavía. Me gustaría hacerlo inminentemente. Eso sí, no vamos a pagar un euro por él a ningún club ni a nadie", añadió dentro de este epígrafe.

"Estoy valorando su experiencia en Segunda División; que no le pueda la presión (de nuevo insistió en este asunto); que le guste la cantera; su honestidad, que no tenga motas en su pasado; que conozca el mercado... Ahora ya empieza a ser urgente decidir", concluyó.