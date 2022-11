Escribá: "Hay que mirar con optimismo hacia lo que viene"

Sabía Fran Escribá, que vio el partido en una cabina de la grada de El Plantío, que se había escapado una de esas victorias que marcan dinámicas y puntos de inflexión. Por eso se expresó algo contrariado, aunque con cierto punto de optimismo de cara al futuro. Siente que su equipo se ha reanimado. “Es todo tan reciente que no quisiera hacer un análisis de esos últimos minutos, ya los miraremos con calma. Hicimos un partido muy serio ante un equipo que no encajaba y hacer dos goles y no ganar aquí... Creo que hicimos méritos suficientes para haber ganado y más en las circunstancias que se dieron, con un gol en un descuento corto de tres minutos donde no tenía que haber pasado nada. De todo se tiene que aprender. Me voy satisfecho a medias. Satisfecho porque me gustó el equipo en algunas cosas, pero no satisfecho porque tuvimos la victoria en la mano y al final se nos escapó”, aseguró Escribá.

El técnico, pese al empate, está satisfecho con la línea que marca el Zaragoza después de los duelos contra Málaga y Burgos. “Si hiciera un análisis de los dos partidos de liga que he dirigido, creo que deberíamos tener seis puntos. La lectura entonces sería distinta, pero me tengo que quedar con las cosas positivas que ha dejado el partido pese al poso amargo del gol en el descuento. Sumar de uno en uno no es bueno porque no avanzas. Si tuviéramos 22 y no 18 que tenemos ahora veríamos las cosas de otro color. Ahora, tenemos que sacar conclusiones, analizarnos otra vez y pensar en el siguiente partido que es el que nos tiene que importar”, aventuró. “En los dos partidos de liga me he ido con sensaciones positivas. La semana pasada merecimos golear y empatamos en el último momento y hoy me queda la sensación de que fuimos ligeramente superiores en un partido muy igualado. Puede haber una lectura algo negativa porque nos hemos dejado cuarto puntos por el camino, pero también hay una positiva de que el equipo compite bien y en los dos partidos hemos tenido muchas opciones de haber ganado. Lo sentimos por nuestra gente, pero aunque haya una pequeña decepción creo que debemos de mirar con optimismo hacia lo que viene”, señaló.

Escribá censuró la actitud de Petrovic al acabar el encuentro, expulsado. “Creo que esas cosas nos sobran. Es un perjuicio para el equipo. Entiendo que está quemado como todo el equipo pero no se exactamente qué le ha dicho al árbitro y le ha expulsado. Creo que es un error grave y más en un jugador de su experiencia. Estamos todos fastidiados, pero hay que tener madurez con estas cosas para saber llevarlas porque esto es fútbol. Eso no puede llevarnos a perder ni el respeto al árbitro ni nada. Creo que Grau ha visto hoy la quinta amarilla con lo Petrovic, que era una de las opciones, ya no es opción. Nos perjudica a nosotros, pero también se perjudica a él”, admitió sin reservas de ningún tipo.

Escribá reconoció que el club va a seguir recurriendo su sanción. “Vamos a ir al TAD porque sigo diciendo que fuimos víctimas de un error y ahora volvemos a serlo para desgracia del Real Zaragoza. Con todo el respeto a los que han tomado la decisión, intentaremos que la anulen. Me preocuparía si no me dejaran trabajar entre semana y eso afortunadamente no es así. Respecto a la dirección ya sabía que con David (Generelo) y el resto del equipo iba a ser perfecta y estoy encantado. Ha habido una buena comunicación y coincidíamos casi siempre en la lectura del partido”, finalizó.