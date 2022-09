Luis Enrique da sus nombres para Zaragoza

La cuenta atrás del regreso de la selección española a La Romareda ya ha comenzado. Hoy, a las 11.30, Luis Enrique Martínez descorrerá el velo que oculta los 23 nombres que conformarán la lista de convocados para el España-Suiza (20.45) del próximo sábado en Zaragoza. Una cita histórica para el fútbol de Aragón, pues hace 19 años que la selección no pisaba estas tierras. No será un duelo cualquiera. España se juega contra el correoso y minusvalorado combinado helvético buena parte de sus opciones de clasificación para la próxima Liga de Naciones. Además, está convocatoria será la última antes de la definitiva para la Copa del Mundo de Catar. Por ello, tampoco es una lista cualquiera la que dará a conocer Luis Enrique esta mañana en las redes sociales de la Federación Española. Cada nombramiento, cada ausencia, cada matiz o cada representación o no de unos equipos u otros será observado bajo la sagaz lupa de los más de 40 millones de seleccionadores españoles.

Luis Enrique cuenta con bajas importante de su núcleo principal de futbolistas, como el defensa central Laporte (Manchester City), el mediapunta Dani Olmo (RB Leipzig) o Gerard Moreno (Villarreal). Todos ellos están lesionados, se les espera para Catar, pero no estarán en La Romareda. El seleccionador tiene como principio básico que sus jugadores estén en dinámica de competición, con cierta continuidad de partidos, y eso introduce un cierto condicionante a estas alturas de temporada, con el mercado de fichajes recién cerrado, algunos jugadores aún echando el vuelo en sus nuevos equipos y otros con su jerarquía contestada. Es el caso, por ejemplo, de Jordi Alba, desalojado de la titularidad en el Barça. Carlos Soler, que acaba de aterrizar en el PSG. O Gayá, un habitual para el técnico asturiano, que aún no ha debutado en el lateral izquierdo del Valencia este curso por culpa de una sanción que arrastra desde finales del pasado.

Así las cosas, el lateral izquierdo y la delantera presentan las principales dudas o vías de novedad en la convocatoria de España. Son fijos en torno a 18 jugadores. Parecen claros los porteros, con Unai Simón (Athletic Club) a la cabeza, acompañado de los dos ‘premiers’, Robert Sánchez (Brighton) y David Raya (Brentford). En la defensa, el bloque está asentado: los laterales derechos Azpilicueta (Chelsea) y Dani Carvajal (Real Madrid), más los centrales Pau Torres (Villarreal), Eric García (FC Barcelona) y Diego Llorente (Leeds). El cuarto central, ante la lesión de Laportes, puede recaer en Íñigo Martínez (Athletic Club), aunque ha jugado poco en este inicio de liga. O en el posible regreso de Sergio Ramos (PSG). Hugo Guillamón (Valencia) es otra alternativa.

En el lateral izquierdo, una posición muy abierta ante el nutrido cartel de aspirantes del fútbol español, parte con ventaja Marcos Alonso (FC Barcelona), aunque no debe descartarse a su joven compañero Alejandro Balde como una de las grandes sorpresas de la citación. Importante novedad sería también, en esa posición, la entrada de Marc Cucurella, recién fichado por el Chelsea por 68 millones de euros.

El centro del campo, la sala de máquinas del bólido de Luis Enrique, es la zona más reconocible de la selección, y en La Romareda estarán sus grandes nombres: Pedri, Gavi y Sergio Busquets (FC Barcelona), Koke (Atlético), Rodri (Manchester City). Estos cinco son intocables para el seleccionador, a quienes cabe añadir también a otro habitual como Marcos Llorente (Atlético). Para completar las posiciones de interiores, Luis Enrique contempla alternativas ya utilizadas, como Thiago Alcántara (Liverpool), aunque recién salido de una lesión, o el mencionado Soler (PSG), pero también de dos posibles novedades: Luis Alberto (Lazio) y Mikel Merino (Real Sociedad).

Para la delantera, Luis Enrique tiene varias piezas indiscutibles. Su delantero es Álvaro Morata (Atlético), más tras su buen arranque de curso. Ansu Fati (FC Barcelona) ya ha dejado atrás sus últimas lesiones y vive una cita clave para consolidarse de cara al Mundial tras una temporada pasada de discontinuidad. Ferrán Torres (FC Barcelona) y Pablo Sarabia (PSG) son otros dos lugartenientes ofensivos de Luis Enrique. Y a partir de ahí se abre el abanico de aspirantes a estar en Zaragoza y en la posterior cita de España en Braga contra Portugal. La gran irrupción en una lista de la selección puede ser Borja Iglesias, el exdelantero del Real Zaragoza y artillero de Primera en el Betis tras un formidable inicio de temporada. Es junto a Morata el delantero más en forma. Pero también lo es, fuera de España, el joven Ferrán Jutglá (Brujas), quien puede ser la rotunda sorpresa de la citación en la posición de ‘9’. Con menos opciones cuenta Aspas, otro fiel del gol, a quien Luis Enrique, en los últimos años, apenas ha dado cuerda pese a sus méritos. Tampoco debe descartarse a Yeremi Pino (Villarreal), que ya sabe lo que es la selección absoluta, más ante la poca participación de Marcos Asensio en el Real Madrid.

Estos parecen, en líneas generales, los jugadores españoles que Zaragoza podrá disfrutar en La Romareda dentro de una semana. Un regreso al fútbol del máximo nivel, de alto copete. Aun con todo, con Luis Enrique, nada se puede dar por supuesto, y cualquier carta oculta puede salir de su manga como hace un año con Gavi.

España llega a Zaragoza el jueves

La selección española se concentrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el próximo lunes. Allí entrenará y permanecerá hasta el jueves, día en el que está previsto que la expedición liderada por Luis Enrique viaje y llegue a Zaragoza. El viernes está programada en La Romareda la sesión de entrenamiento oficial previa al partido, tras la cual el seleccionador nacional ofrecerá su conferencia de prensa. También Suiza se ejercitará ese día sobre el césped del campo zaragozano a las órdenes de Murat Yakin, su seleccionador.