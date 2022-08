Carcedo: "El Real Zaragoza se ha podido llevar la victoria"

A Juan Carlos Carcedo le supo bueno el empate, resultado habitualmente tan abierto al análisis, allí a mitad de la travesía del paladar, entre la dulzura de la victoria y la amargura de la derrota. El técnico del Real Zaragoza así lo manifestó en la rueda de prensa inmediatamente posterior al encuentro. "Hemos hecho un buen partido. Hemos comenzado bien, con buenas oportunidades, con varios acercamientos con peligro. Una pena que no nos hayamos puesto por delante. Queríamos los tres puntos, pero estamos satisfechos con el trabajo de los jugadores. En el vestuario les he dicho que estoy satisfecho de la manera que han trabajado. Está claro que, cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Hemos mantenido la puerta a cero. Seguiremos trabajando para poder marcar", se arrancó Carcedo.

El entrenador confirmó la energía que mueve al nuevo Zaragoza. "Hemos vivido el partido con excitación, con subidón. La gente nos ha ayudado un montón. Hemos estado durante toda la pretemporada esperando que llegara el partido, intentaremos en el siguiente partido conseguir los tres puntos. El agradecimiento por su ánimo es enorme", continuó Carcedo.

El técnico también explicó el notable aporte del banquillo. "Hemos hecho muchas cosas que hemos trabajado durante la pretemporada. El equipo ha sido capaz de mover bien la pelota ante un equipo de gran nivel, que no era fácil de pasar sus líneas. Hemos hecho un gran esfuerzo y en la segunda mitad, por momentos, lo hemos pagado. Los cambios nos han ayudado muchísimo y a la contra nos hemos podido llevar la victoria", subrayó.

El presidente, Jorge Mas, ya ha manifestado que el objetivo es el ascenso. El equipo todavía podría ser mejorado antes del cierre del mercado. "Vamos a intentar luchar al máximo, mirar los puestos más altos. Tenemos que exigir a los jugadores que lo den todo, que tengan estas ganas. Luego no sabemos qué pasará. Yo estoy contento con la plantilla. Sé que seguiremos mejorando. Creo que hemos hecho buenos minutos y en eso es en lo que tengo esperanza. Estoy convencido de que podremos pelear", reiteró.

La zona más necesitada de refuerzos es la línea delantera. "Con Iván Azón ya tendríamos alguna alternativa más. Muchas veces me planteo jugar con dos delanteros y en estos momentos no puedo. Si saco a Giuliano y a Narváez juntos, no tengo alternativas. Esperamos que Iván se pueda recuperar pronto y así tener alguna alternativa más", reconoció.

El técnico explicó el golpe de Francho, el nivel de los cambios y la total entrega del colectivo. "Francho no tiene nada, simplemente un pisotón con los tacos en el empeine. Los cambios nos han ayudado. Sabíamos que estábamos sufriendo, Necesitábamos energía. La gente que ha entrado nos ha permitido correr al espacio y así hemos tenido varias ocasiones. Alguna de ellas nos ha podido dar la victoria. Queremos que el equipo sea difícil de batir. Esa es mi idea. A partir de ahí, veremos dónde podemos llegar. Hemos terminado exhaustos, no les puedo pedir más", concluyó.