Esperanza en el inicio de la nueva era del Real Zaragoza

Hay esperanza. Suele ser lo habitual en el inicio de toda nueva travesía. En el caso del Real Zaragoza, además del inicio de un nuevo curso como local, también es nueva la propiedad, la primera de capital internacional en la historia del club. Además, nuevo director general y nuevo entrenador. Mucho cambio para auditar el estreno tan pronto. Ya se sabe que Zaragoza es una ciudad indicador. Si uno (una marca, un producto) triunfa en la capital aragonesa, es altamente probable que el éxito sea replicado en el resto de España. Bien lo saben las mejores cadenas comerciales del país. La pituitaria del aragonés es así... No suele equivocarse. Por eso era tan importante el primer partido como local, la primera impresión ante su gente, ante La Romareda. Y como no hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión, diremos que el partido ante el Levante comenzó con aplausos y terminó del mismo modo. No se cantaron goles, pero el Real Zaragoza sintió la energía emanada desde su grada. No es poco...

Hubo homenaje al Estatuto de Autonomía de Aragón en su 40 aniversario, con la bandera aragonesa bien grande en el césped. En el palco, el nuevo presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, flanqueado por Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, y Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. En el palco no se meten goles, pero a fe que se ayudan a meter. Lambán quiere, Azcón quiere... El daguerrotipo, desde luego, promete en la película del nuevo Real Zaragoza que todos anhelamos.

También hubo un minuto de silencio en evocación a José Luis Violeta y José Ángel Zalba. En el palco estaba la esposa de Zalba, Celia Elicechea; y sus hijos, José Ángel, Marta y Manuel. Qué decir de Violeta, el futbolista que en más ocasiones ha defendido la camiseta del león rampante junto a Xavi Aguado, del jugador que le dijo no al mismísimo Real Madrid de Bernabéu porque solo quería jugar en el Zaragoza. Qué decir de Zalba, el hombre que pudo ser lo que le hubiera dado la gana, como persona de confianza de Adolfo Suárez en Zaragoza, y quiso ser por encima de todo presidente del Real Zaragoza, además de presidente del Comité organizador del Mundial España 82. Qué pena que Violeta y Zalba no nos vean pronto en Primera, con lo que querían al Real Zaragoza...

El prólogo, desde luego, no podía, no puede ser, más favorable. La más numerosa, entendida y entregada afición de la competición, dispuesta a apoyar a un equipo apañado. Más de 25.000 espectadores asistieron ayer a la cita, el mismo número de abonados que respaldan al Zaragoza ¡en su décima temporada consecutiva en Segunda! El dato lo proclama todo, no necesita de más glosas. Como el palco, ayer repleto y dispuesto a aunar voluntades como nunca. Un palco así es lo que necesita el Real Zaragoza. Un palco en el que no sobraba nadie. Bueno, sí, sobraba uno: Iván Azón, que, lesionado, tomó asiento en la última fila presidencial. Con Iván Azón, con el ariete en el prado, además de esperanza en el inicio de la nueva era, se habría cantado victoria.