Susto con Nick Buyla al clavarse los tacos de la bota en el césped en un remate

En una mañana tranquila, la que ha abierto los entrenamientos de la semana del Real Zaragoza en Boltaña, el centrocampista canterano Nick Buyla ha puesto el único sobresalto en el ambiente al abandonar prematuramente el ensayo tras un problema en la pierna derecha a consecuencia de un remate fallido. A Nick se le agarraron los tacos de la bota diestra en el césped, a la altura del punto de penalti, lo que derivó en un gesto raro, quizá un mal giro de rodilla y extensión del dolor hasta la zona alta de la ingle, donde también se tocaba con dolor, caído en el suelo, tras esa incidencia.

Fue atendido de inmediato por los masajistas, pues el entrenamiento se paró un par de minutos. Y se decidió que cesara su participación cuando restaba algo menos de media hora para rematar la faena matinal. Nick dejó el campo andando por su propio pie, dolorido, pero sin muestras de que fuese algo serio lo sucedido. En principio, pareció solo un susto, una de esas acciones fortuitas que se hacen solos los futbolistas y de las que, a veces, surgen malas noticias. En estas ocasión, la fortaleza física de Nick puede haber jugado a favor de obra para no lamentar algo de importancia.

Los cinco tocados siguen al margen

Los porteros Cristian Álvarez y Ratón, además de Clemente, Zapater y Vigaray, continúan ejercitándose al margen del grupo por diversas molestias físicas, arrastradas desde hace varios días en cada caso. Del corralito preparado en el campo anejo por el recuperador Andrés Ubieto solo ha salido, respecto de lo acontecido el sábado en el último entrenamiento, Alejandro Francés, que ese día abandonó las prácticas de fútbol táctico a mitad de mañana por una sobrecarga muscular.

Los otros cinco persisten en sus mermas físicas y no se reintegrarán al grupo principal mientras no estén al cien por cien. Carcedo no quiere que nadie trabaje con dolor, con la más mínima molestia que pueda anunciar lesiones musculares. Así que, en cuanto hay un indicio anómalo, la orden es parar.