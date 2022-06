El Hércules apuesta fuerte por Bikoro, pendiente de rescindir en el Real Zaragoza

Federico Bikoro, de 26 años, es el futbolista sin sitio en el Real Zaragoza que más encaminada tiene la rescisión de su contrato. La intención del club aragonés es que el centrocampista no deba incorporarse al inicio de la pretemporada a las órdenes de Juan Carlos Carcedo y en los próximos días se espera concretar la desvinculación de un futbolista que la pasada campaña estuvo cedido en el Hércules.

Precisamente, la histórica entidad alicantina le ha ofrecido un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, para retenerlo, compensando así, con una apuesta firme y un acuerdo de larga duración, la rescisión del contrato del ecuatoguineano en el Real Zaragoza, donde tiene comprometida una temporada más.

Bikoro no tiene previsto firmar la documentación de su desvinculación hasta que no tenga asegurado un destino que le encaje en términos económicos y deportivos. En este sentido, el internacional ecuatoguineano está intentando encontrar un destino en Primera RFEF (Castellón, Sabadell o Calahorra son algunas opciones), aunque la propuesta del Hércules, de Segunda RFEF, se encuadra en los parámetros económicos de la tercera categoría. En caso de no hallar destino en una división superior, Bikoro tomará rumbo al Hércules, donde, pese al nuevo cambio de orden en la parcela deportiva, con la salida de Carmelo del Pozo, valedor de Bikoro, y la llega de Paco Peña, es un jugador de interés para el proyecto de ascenso.

Desde su fichaje por el Real Zaragoza procedente del Teruel, Federico Bikoro apenas ha jugado unos minutos con la camiseta blanquilla, en Copa del Rey. En su primera temporada, salió cedido en invierno al Badajoz. Después enlazó préstamos con Numancia y Badalona. En el Hércules, esta pasada temporada, ha tenido presencia como titular, solo alterada por sus compromisos con la selección de Guinea Ecuatorial y la Copa África y una dura sanción de cinco partidos por insultar a un árbitro. Ha disputado 22 encuentros y marcado 2 goles en el Hércules.