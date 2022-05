El Real Zaragoza oficializa la salida de Jim

El Real Zaragoza ha hecho oficial este lunes la esperada salida del entrenador Juan Ignacio Martínez, cuyo contrato con la entidad aragonesa finalizaba el próximo 30 de junio. El club, en un extenso comunicado publicado en su página web, agradece la labor del técnico y, en palabras del nuevo director general, Raúl Sanllehí, y del director deportivo, Miguel Torrecilla, le desea suerte para el futuro.

“Desde mi llegada a Zaragoza he podido comprobar en primera persona una marcada sensación de agradecimiento a Juan Ignacio por su trabajo y profesionalidad tanto en todos los estamentos que componen el Real Zaragoza como en la propia afición zaragocista, y eso en el fútbol de hoy en día no es fácil de conseguir. En estas semanas también he sido testigo en primera persona del compromiso y entrega que ha demostrado con este club. Por eso sólo tengo palabras de gratitud para él y le deseo mucha suerte en sus próximos retos profesionales”, afirma Raúl Sanllehí.

Por su parte, Torrecilla, máximo responsable deportivo del club, también ha puesto en valor el trabajo de Juan Ignacio Martínez. "Conozco a Juan Ignacio desde hace mucho y siempre ha demostrado su profesionalidad y gran nivel como entrenador. Desde que llegamos a Zaragoza se convirtió en un líder para nuestro vestuario. Le deseo lo mejor en su nueva etapa, agradeciéndole todo el esfuerzo que ha hecho por el zaragocismo", asegura Torrecilla.

La etapa de Juan Ignacio Martínez en Zaragoza arrancó un 14 de diciembre de 2020 con la difícil tarea de sellar una permanencia que se había establecido como inesperada meta, habida cuenta de que el equipo ocupaba la penúltima posición en la tabla cuando el alicantino tomó el mando. 10 victorias y 7 empates en sus primeros 22 partidos consiguieron certificar ese objetivo.

Más información Carta de despedida de Jim al zaragocismo

Esta temporada, Jim ha completado la campaña con un bagaje de 12 victorias y 20 empates y 10 derrotas. En total, ha dirigido 66 partidos de liga y 5 de Copa del Rey.

Minutos después de que el Real Zaragoza hiciera oficial la salida de Juan Ignacio Martínez, el técnico alicantino ha querido despedirse de la afición con una carta publicada en los medios oficiales del club.