Jim: "No podemos dar esta imagen, hay que estar siempre dentro del partido"

Se le notaba dolido a Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ en la sala de prensa de Cartagonova. Fue su casa, su trampolín profesional hace un cuarto de siglo, y empezó saludando a sus viejos amigos y agradeciendo el trato... pero enseguida se metió en faena, dura materia tras la goleada recibida en un partido de imagen espantosa de sus muchachos que él no eludió.

«Hay que competir. Y nosotros hoy estamos muy fastidiados por cómo ha sido el partido. El 3-0 escuece bastante», arrancó Jim con fuerza ante el micrófono, con gesto muy torcido. Estaba dolido.

Su sinopsis fue corta y contundente: «Nuestro inicio de partido ya no ha sido bueno. Me he enfadado mucho en el descanso. Después, tras los otros dos goles, nos podía haber caído alguno más, es lo cierto. Y nosotros hemos estado siempre muy espesos en ataque», resumió a más no poder, con franqueza, sin ocultar lo que todo el mundo vio.

Jim no quiso quejarse de falta de deportividad del Cartagena en la acción previa al 2-0, cuando Petrovic cayó al suelo al sufrir un pinchazo en la espalda y el juego continuó al no ser detenido por el árbitro y al no tirarse fuera el balón por parte de los jugadores locales. «En el segundo gol, ya se ha visto lo que ha pasado. Hay que seguir siempre en juego, mi jugador se ha quedado quieto pensando que el rival iba a tirar la pelota fuera por la lesión de Petrovic, pero no ha sido así. Esto no puede suceder en el fútbol», subrayó Jim, más como crítica a los suyos que como reproche a los demás.

Y, en ese punto de su comparecencia, el técnico blanquillo tocó el asunto de la actitud, palabras mayores siempre en un equipo de fútbol, cuestión delicada y que este sábado dejó mal paladar entre el zaragocismo por razones obvias.

«Llega el segundo gol y sucede el cambio de chip. Es más el concepto que lo que luego de verdad pasa. No podemos dar esta imagen, un equipo tiene que estar siempre dentro del partido», asumió con tanto dolor como sinceridad. Él lo vio desde el banquillo como los demás desde cualquier posición del campo o de la televisión:los jugadores no estuvieron a la altura de las circunstancias.

En el apartado puramente futbolístico, Jim quiso poner un burladero a la derrota, indicando las importantes bajas (Grau y Francho) que resquebrajaron ayer la línea medular de la fase ganadora. «No soy de excusas, ya me conocéis. Pero de los tres que han venido jugando en el medio campo últimamente, solo teníamos a uno, una vez que le ha sucedido la lesión a Petrovic», dijo de soslayo, para que quede constancia.

La rareza de la tarde fue ver al defensa central Lluís López jugar de medio centro. Este fue el análisis de Jim: «Yo estoy muy contento con el experimento de Lluís en el medio centro. Él se ha colocado ahí y ha cumplido muy bien el expediente», expuso.

Y concluyó Jim: «No podemos restarle méritos al Cartagena. Ha sido mejor que nosotros y hay que felicitarle. Ahora, tras un viaje largo, debemos pensar ya en el viernes con el Amorebieta. Quedan aún muchos puntos por disputar, 30. Estábamos con mucha ilusión por engancharnos a la zona alta... así que hay que seguir compitiendo, somos el Real Zaragoza. Igual que queremos que al final de cada mes nos paguen, nosotros tenemos que jugar todos los partidos igual», dejó como mensaje de hondura a sus pupilos.