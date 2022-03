Jim: "Ojalá lo mejor esté por llegar todavía"

Crece y no para de crecer el Real Zaragoza, alejado ya definitivamente del descenso y cada vez más firme en su caminar hacia la promoción de ascenso a la Primera División. Ayer firmó su cuarta victoria consecutiva en uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor. Juan Ignacio Martínez reflejó el momento en su comparecencia ante los medios. "Sin tirar a portería, se han puesto 0-1. Nos han puesto las cosas muy difíciles. Además, en el descanso hemos hecho dos cambios obligados, como Juanjo Narváez y Sabin. Me alegro mucho por los jugadores y por la afición", se arrancó el técnico.

Jim le puso literatura a un triunfo que multiplica las opciones del Real Zaragoza. "Me quedo con el trabajo colectivo. El gol de Puche es una alegría enorme, con el primer gol que mete en el fútbol profesional. La victoria y la forma en que ha sido nos alegra muchísimo. Y el tema de Iván Azón, otra vez de forma consecutiva metiendo gol en un momento difícil. Mete el pie donde nadie cree. Los entrenadores ayudamos al equipo, pero son los futbolistas los verdaderos protagonistas. Hoy hemos hecho un esfuerzo tremendo. El estado emocional influye mucho. Ese 0-1 nos hubiera costado mucho más levantarlo en otro partido. El equipo está creyendo en lo que está haciendo y eso se refleja en la remontada", continuó.

El técnico zaragocista no renuncia a nada en lo que resta de curso liguero. "Hubo mala fortuna con el 0-1 ante un rival muy bien organizado defensivamente. Hemos sabido que pasaran cosas y han pasado. Ganar un partido en esta categoría es difícil; ganar dos, más aún; y ganar cuatro, … Además, la afición se ha ido contenta. Ojalá lo mejor esté por llegar todavía. Ojalá llegue la quinta en Cartagena. Ojalá siga esta magia en La Romareda y que nos dé muchos puntos. Pero la palabra humildad nos puede dar muchas alegrías", concluyó Juan Ignacio Martínez.