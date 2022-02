Jaume Grau: "Queremos seguir creciendo como equipo"

“Nos quitamos una piedra de la mochila”. Con este gráfico brochazo, Jaume Grau explicó este jueves en la Ciudad Deportiva la liberación provocada por la victoria contra Las Palmas. Casi tres meses después, el vestuario del Real Zaragoza paladea una semana con sabor de triunfo. "Fue una victoria importante. Teníamos ganas de sumar de tres porque llevábamos bastantes jornadas sin hacerlo. y encima siendo en casa y en un partido importante", señaló el valenciano, autor del primer gol del partido y uno de los destacados del equipo aragonés. “Lo celebré con mucha rabia y mucha alegría por poder aportar en ese momento”, indicó.

Grau es uno de los rostros nuevos del vestuario. Llegado en enero, un mes después, ha aparecido por fin en el once. “Estoy contento, la gente me ha recibido muy bien, eso es de agradecer. Tengo ganas de seguir trabajando. Gracias a mis compañeros que me han acogido bien y eso ayuda a la adaptación. Tengo ganas de seguir ayudando y atendiendo a lo que me diga el míster”, apuntó.

Ahora, el Zaragoza visita al Sporting con la misión de encadenar otra victoria. “El objetivo es tratar de sumar y seguir creciendo como equipo. Cuanto más puntos sumemos, mejor. La clasificación está ahí y siempre le echas un ojo, pero lo más importante es mirarnos a nosotros mismo y ver que podemos corregir. En Gijón, vamos a intentar conseguir hacer buen partido, crecer como equipo y sacar los tres puntos", resaltó.

Les espera un rival renovado tras el relevo de entrenador. Martí sustituye a Gallego y el Sporting presentará una cara desconocida. “Está claro que con entrenador nuevo cambiarán cosas y tendrán esa motivación. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y así los resultados estarán más cerca”, explicó Jaume Grau.

El centrocampista entró en el once contra Las Palmas con unas funciones ampliadas respecto a su posición ideal de pivote. Jugó como interior, con un papel intermedio en el centro del campo, pero los problemas físicos de Petrovic podrían conducirle en Gijón a ese vértice más retrasado del mediocampo, por delante de la defensa. “Petro es un jugador importante, pero para mí es una posición natural. He jugado muchas veces y si me toca hacerlo trataré de hacerlo lo mejor posible”, concluyó.