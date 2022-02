El desafío griego de Gustavo Poyet

Gustavo Poyet, leyenda del Real Zaragoza y extranjero con más partidos jugados de la historia del club, abre una nueva etapa en su carrera como entrenador al tomar el mando de la selección nacional absoluta de Grecia. Un nuevo desafío para el técnico uruguayo, comprometido con la federación helena hasta finales de 2023 y cuyo objetivo primordial será obtener la clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania tras no sacar billete para la Copa del Mundo de Catar de este año.

Poyet releva al holandés John Van ‘t Schip y afronta así su primera experiencia como seleccionador de un país. "Regreso a un hermoso país con una rica historia y buena gente. Estoy muy feliz por firmar un contrato con la federación y por el hecho de que me hago cargo de la Selección Nacional de Grecia", indicó Poyet, de 54 años y campeón de la Copa del Rey de 1994 y la Recopa de 1995 con el Real Zaragoza. El uruguayo ya vivió una etapa en el fútbol griego, como entrenador del AEK Atenas en la campaña 2015-2016, justo antes de su experiencia fallida en el Real Betis. También ha dirigido en su carrera en los banquillos al Brighton y al Sunderland en Inglaterra, donde cuajó buenos resultados, además de al Girondins de Burdeos y al Shangai Shenhua chino.

Antes de esta aventura con la selección griega, dirigió a la Universidad Católica de Chile, con el que ganó la Supercopa chilena. "Grecia ha ganado la Eurocopa y ha participado en las finales de las principales competiciones, en las que haremos un esfuerzo para volver. Soy muy positivo, los dirigentes me desmostaron que tienen una visión y metas para la selección. y quiero ser parte del esfuerzo por el éxito", indicó Poyet.

En declaraciones a Radio Sport 890 de Montevideo, el técnico charrúa explicó las novedades que se encontrará en sus nuevas funciones de seleccionador: "Es algo completamente distinto y en este tiempo he prestado mucha atención a los entrenadores con posturas favorables y desfavorables en este sentido. He estado en contacto con Roberto Martínez -con quien coincidió en Zaragoza-, de Bélgica, que le apasiona. Es un tema de cambiar el chip y entender que en este caso la prioridad es seleccionar, simplificar porque tienes poco tiempo con el jugador y de que las ideas lleguen muy claras. Es un trabajo diferente pero que no deja de ser bonito, pero la clave es la Selección Nacional, elegir bien», apuntó el exfutbolista del Real Zaragoza.

Sobre la barrera del idioma, Gustavo Poyet tiene una solución:«Griego no se nada, pero ya cuando estuve en AEK Atenas pasé por eso. Más del 95% habla inglés por lo que en ese sentido estoy tranquilo, aunque de todos modos vamos a tener un traductor por las dudas», finalizó el entrenador uruguayo.