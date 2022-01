Jim: "Hemos pedido dos puntos, hemos merecido ganar el partido"

Se sumó un punto, pero se perdieron dos. Se trataba de agregar, pero la proposición al final fue adversativa. Pero, pero, tanto pero... Empate, empate, tanto empate del Real Zaragoza... Sí, otro empate, y después de ir ganando 0-2 en el primer tiempo... Juan Ignacio Martínez, al final del partido, retrataba más la reacción del rival que el punto rascado. "Te puedes imaginar cómo está el vestuario ahora mismo. No quiero buscar ninguna clase de excusa. Hay cosas que hay que agradecer al esfuerzo del equipo, que siempre ha estado más cerca del 0-3. Pero sí que es verdad que estamos lamentándonos porque prácticamente teníamos tres puntos en el bolsillo. Es verdad que quedaba mucho partido y el Ibiza es un equipo muy ofensivo. Al Zaragoza le cuesta marcar, pero como encaja poco y nos hemos puesto 0-2, como somos muy fiables en el aspecto defensivo, no sé desde fuera cómo se veía... No estábamos pasando apuros. Han sido dos chispazos. No tenían por qué suceder, pero han sucedido. Me voy molesto. Espero que sea un punto de inflexión para todos. No nos recriminamos. Tenemos que tener unidad. Es una pena, son muchos los empates, estamos en necesidad de victoria, muchas semanas sin ganar. Hemos hecho un esfuerzo terrible en la primera parte y luego también en la segunda. Nos hemos presentado dos veces para el 0-3. El oficio que nos tiene que diferenciar…", dijo Jim en un recorrido zigzagueante, alabando el esfuerzo y a la vez lamentando el resultado.

Dio la impresión de que el Zaragoza se metió atrás en el segundo acto. "Hay un tramo antes de meter el gol ellos que estábamos pasando unos apurillos, pero en general estábamos saliendo bien al contragolpe. Ha habido cambios obligados. Sergio Bermejo estaba haciendo un buen partido y lo tuve que cambiar. Borja, con el hombro, también ha habido que cambiarlo. Narváez también tenía una pequeña molestia. Los cambios obligados y modificaciones sobre la marcha han podido influir; pero no quiero buscar ninguna clase de excusa. Hemos perdido dos puntos hoy, con todo el respeto para el Ibiza, pero hemos merecido ganar el partido", se sinceró Jim.

Los resultados que destila la jornada complican un tanto la clasificación. "Ahora competimos el sábado con el Málaga, que viene fastidiado. Tenemos que intentar no cometer errores. Hoy hemos ido a buscar al rival, un rival que venía en una dinámica muy buena y es una pena que no nos vayamos con los tres puntos de aquí", insistió Jim, que también se refirió al cierre del mercado. "A las nueve de la mañana he estado con Miguel Torrecilla y me ha dicho que no podía acompañarnos por las negociaciones. Ahora no me ha cogido el teléfono. Hablaré con él. Se está haciendo un esfuerzo importante para la llegada de algún jugador que nos puede ayudar para el final de la temporada", advirtió.

Finalmente, reiteró la oportunidad perdida. "Metiendo dos goles fuera de casa y no llevarte los tres puntos, un equipo como nosotros, con los poquitos goles que encaja… Hay que felicitar al rival. Podíamos estar muy contentos con los tres puntazos, y no ha podido ser", concluyó.