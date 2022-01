Partido Ibiza-Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza se enfrenta al Ibiza en el estadio Can Misses a partir de las 21.00, en una fecha que coincide con el día de cierre del mercado invernal. Un partido importante para los de Jim, que necesitan darle un giro de 180º a su situación tras cinco partidos de Liga sin conocer la victoria.

El equipo aragonés acumula tres derrotas y dos empates de forma consecutiva en los que no ha marcado un solo gol y ha recibido siete, lo que le ha supuesto alejarse de lo que cada vez parece más un sueño que una posibilidad, la Promoción de ascenso, que tras esta racha le queda a diez lejanos puntos. Por contra, no haber sumado más que dos puntos de quince posibles le ha acercado a la zona de descenso, que tiene a cinco puntos, con el temor de que si no mejora las distancias se puedan ver todavía más reducidas.

Por ello, reaccionar en terreno insular se ha convertido en una obligación, primero para tomar aire y evitar mirar hacia abajo con miedo, y segundo para recuperar la autoestima que parece perdida porque aunque el equipo lucha y pelea la sensación que da en las últimas jornadas es que no da más de sí, especialmente en el aspecto ofensivo como demuestra el que sea el equipo menos goleador de la categoría (17 tantos) con una media de 0.70 goles por encuentro.

La ausencia de Fran Gámez, coincidente con la detección en las últimas horas de un nuevo positivo por covid-19 en el entorno de la primera plantilla, es la principal novedad en la lista de convocados del Real Zaragoza para el partido. Vuelve a la citación Valentín Vada, sancionado en las dos últimas jornadas tras su expulsión en Miranda de Ebro, y debuta en una lista oficial Dani Lasure, ya inscrito por el club y con dorsal de la primera plantilla, el 16.