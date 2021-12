Real Zaragoza-Tenerife: Jamelli ya es Rubén Díez

Los amigos de siempre y del fútbol, la familia…. Las puertas abiertas al público van a permitir a Rubén Díez que sus seres más queridos le vean jugar por fin sobre el césped de La Romareda en el fútbol profesional. No pudo ser hace unos meses, cuando las gradas aún estaban cerradas y visitó el estadio de su ciudad con la camiseta del Castellón. No será tampoco ahora con los colores del Real Zaragoza. Pero sí como una de las piezas esenciales del entramado ofensivo del Tenerife.

Rubén Díez, centrocampista zaragozano, de 28 años, ha derribado otra puerta más en su carrera de jornalero del fútbol después de sobresalir y confirmarse como una de las revelaciones de la temporada en el Castellón. Su primer año en Segunda se saldó con el descenso del equipo levantino, pero con su consolidación como futbolista de alto nivel en la categoría, en la que marcó siete goles y repartió cuatro asistencias. Ahora, ha dado un paso más y se ha asentado en los planes principales de Ramis en el Tenerife, club que apostó con firmeza por él en el pasado mercado de verano. El Castellón lo renovó en el tramo final de la temporada y, tras el descenso, desestimó dejarlo libre. Fue el Tenerife, entre varios equipos de Segunda, el que decidió pagar 250.000 euros de traspaso -toda una declaración de intenciones en una categoría de operaciones austeras- y firmarle cuatro temporadas de contrato.

Ya no es el Jamelli que despuntó en el fútbol regional aragonés hasta no hace mucho. Sus orígenes hunden las raíces en el barrio de Torrero, donde comenzó a forjarse en el Giner. Por entonces, su pelo rubio, su tamaño menudo (ahora, mide 1,66) aunque de piernas potentes, y la presencia en el Real Zaragoza de aquel brasileño de cabello claro, con un fútbol de chispa, imaginación y arrancada llamado Paolo Roberto Jamelli le dieron el apodo por el que todo el fútbol aragonés lo conocería durante su carrera. En el Valdefierro, el Almudévar, el Ebro, en el Deportivo Aragón, el Tarazona o el Teruel no jugaba Rubén Díez, jugaba Jamelli. Ahora, en el Tenerife, no juega Jamelli, lo hace Rubén Díez. Una transformación que nos confirma algo más que un proceso de maduración: Rubén Díez se ha hecho su propio nombre y su propio espacio.

Ramis, técnico del Tenerife, apenas ha sacado del once a Rubén Díez desde que lo introdujo en él pasado un mes de competición. Normalmente, lo enclava en el sector derecho del ataque, como extremo con tendencia interior. Aún no ha marcado ni asistido esta temporada, pero se desempeña como correa de transmisión ofensiva. También ha jugado en otras posiciones, signo principal de su fútbol: la polivalencia.

En sus orígenes juveniles en el Giner o en el Stadium Casablanca, era delantero. Pero, en su trasiego de equipos regionales aragoneses, se fue reconvirtiendo. Esta etapa en el camino de Jamelli supone un punto de inflexión para entender su evolución como futbolista, para comprender el atacante que era y el centrocampista que es ahora. En el filial del Zaragoza, sus funciones principales se desarrollaba en la zona del mediapunta. Por detrás del delantero, como enlace con los mediocentros… Cada vez, su tendencia era más interior, y esto se acentuó en sus dos años en el Tarazona o su media temporada en Pinilla, suficiente tiempo para comprobar que Rubén Díez es de esos futbolistas que mejoraban con la mejora de categoría. Cuanto más alto ha sido el nivel que lo rodea, más se ha definido y más influyente ha sido.

El Castellón no dudo en reclutarlo para ascender a Segunda. Allí, siguió con su transformación ya en el paisaje profesional: camaleónico, capaz de jugar de 7, de 8, de 6, de 10, de 11… e incluso como 9, como falso delantero. Su evolución recuerda a la un jugador de su biotipo, uno, además, de sus ídolos: Santi Cazorla. Ahora, el Tenerife le abre, compitiendo por el ascenso a Primera, una nueva ventana en ese proceso.