Nano: "El Tenerife es el club de mi vida, pero siempre juego a muerte, esta vez con el Real Zaragoza"

Nano Mesa, delantero del Real Zaragoza (26 años) natural de Tenerife, se enfrentará este domingo al equipo de su tierra, en el que se formó y eclosionó como futbolista profesional. El punta blanquillo está, por lo tanto, ante un partido especial para él, mucho más tras salir de un proceso de lesión -una sobrecarga en el músculo psoas surgida el 27 de noviembre- que lo dejó fuera del equipo ante el Amorebieta, el Mensajero La Palma en Copa y Eibar. Reapareció en la segunda parte de Almería y de nuevo fue reservado ante el Burgos (también en el torneo copero).

El jugador de San Cristóbal de La Laguna subrayó el caracter excepcional que tiene para él este duelo de fin de año. "El Tenerife es el club que me ha dado todo. Si no fuera por él yo no estaría hoy en día donde estoy, por ejemplo, aquí en el Real Zaragoza. No sería profesional. Yo siempre se lo agradezco, es el club de mi vida, el que me ha criado, mi casa. Cada vez que me enfrento a ellos es un partido muy emotivo. Tengo muchos compañeros en el Tenerife con los que he compartido equipo. Pero siempre juego a muerte, esta vez defendiendo el escudo del Real Zaragoza, aunque siempre le tendré un respeto enorme al Tenerife", dijo Nano.

Su vuelta a la titularidad es una posibilidad más que barajada por Juan Ignacio Martínez 'Jim'. Mucho más después del batacazo precedente el pasado fin de semana en Almería con ese doloroso 3-0 que aún escuece. Y así lo analiza Nano: "La semana pasada tuvimos una derrota muy dura, que nos dolió mucho pese a que nos enfrentábamos a un gran rival que, además, está haciendo las cosas muy bien. Ahora nos toca otro adversario que también está arriba, pero es en casa. Y con nuestra afición apretando creo que somos más fuertes. Espero poderles ofrecer el triunfo y los tres puntos para que se marches felices a las Navidades", lanzó Nano como guiño a la hinchada aragonesa.

El canario manifiesta que la plantilla está con una visión positiva por la evolución del equipo en esta extraña primera vuelta, en la que pasaron varias jornadas en posiciones de descenso, con pocos goles a favor y escasas victorias. "Al principio de la temporada tuvimos esa larga racha de empates que nos convirtió en un equipo muy irregular. Poco a poco, el grupo se fue domando, sin dejar nunca de creer y siendo cada vez más fuerte. Por eso hemos terminado sacando muchos puntos contra rivales muy potentes. Ahora estamos contentos de cómo hemos reaccionado", describió Mesa.

El punta zaragocista considera que su lesión muscular, molesta y peligrosa en la zona del abdomen, está ya superada. "Intenté no forzar contra el Eibar, pese a estar ya convocado, y como el equipo estaba bien e íbamos ganando 1-0, no salí. Y el otro día en Almería traté de aprovechar los 45 minutos que me dio el míster y no tuve ningún tipo de molestias. En Copa contra el Burgos decidimos reservarme para no arriesgar y ya estoy mucho mejor", concluyó en sus declaraciones previas al duelo que pondrá fin a la primera vuelta de la liga 2021-22.