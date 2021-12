Vada vuelve a la convocatoria del Real Zaragoza ante el Tenerife

Valentín Vada, mediapunta del Real Zaragoza, es la principal novedad en la lista de 23 convocados de Juan Ignacio Martínez 'Jim' para el partido de este domingo en La Romareda ante el CD Tenerife (16.00). El argentino sale así de la enfermería, después de estar dos semanas de baja médica a causa de un fuerte esguice de tobillo que lo dejó fuera del equipo en los dos últimos duelos ligueros, ante el Eibar y el Almería.

Jim se lleva a 23 futbolistas, el límite en el acta de los partidos, y solo se queda fuera Javi Ros, dando por descontado que ni Vigaray (que ya trabaja con el grupo pero sigue lejos de poder volver a jugar tras su larga lesión de rodilla) ni Lasure (no está inscrito en La Liga y no tiene ficha por ahora) están incluidos en el grupo ordinario de la plantilla útil. Además, esta vez, el lateral juvenil Ángel López, que jugó en la Copa ante el Burgos y ha ido citado en las últimas jornadas, no tiene sitio y retornará a las categorías base.

El grupo está compuesto por Cristian Álvarez, Ratón, Gámez, Nieto, Chavarría, Lluís López, Francés, Jair, Clemente, Zapater, Petrovic, Eguaras, Francho, Igbekeme, Adrián González, Bermejo, Yanis, Sainz, Vada, Narváez, Nano, Álvaro Giménez y Azón.

Una vez concluya este partido ante los tinerfeñistas, a media tarde de este domingo 19 de diciembre, la plantilla comenzará sus pequeñas vacaciones navideñas que no sobrepasarán la semana de asueto pues la competición regresará el domingo 2 de enero en el campo de Anduva de Miranda de Ebro (Burgos) frente al CD Mirandés. La mayor parte del grupo partirá de Zaragoza hacia sus lugares de origen para pasar la Nochebuena y la Navidad con sus familias, esta vez con unas recomendaciones muy específicas de precaución ante el rebrote de la covid que se está viviendo en todo el país.