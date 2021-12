Jim: "Lo de Almería no me había pasado en todo el año que llevo aquí"

Sin tiempo para detenerse a pensar en la abultada derrota encajada en Almería, al Real Zaragoza le sobreviene la segunda ronda de la Copa. Juan Ignacio Martínez apenas ha dispuesto de un entrenamiento, el desarrollado esta misma mañana en la Ciudad Deportiva, para preparar la visita del Burgos a La Romareda. Un escaso margen que contribuye a pasar página con celeridad, pero condiciona el estado de la plantilla.

“Para quitarte el disgusto, la mala leche del partido de Almería, es bueno jugar cuanto antes; pero me hubiese gustado un día más de descanso. Sobre todo por el físico de los jugadores. No estoy buscando excusas, pero los chicos que jugaron más minutos en Almería no han podido hacer una sesión muy intensa hoy”, ha explicado el entrenador zaragocista en rueda de prensa, reconociendo que el duelo del sábado en el Juegos Mediterráneos le provocó un “enfado” sin precedentes en su etapa al frente del banquillo.

Jim ha recordado que el lema de esta ciudad es que “Zaragoza nunca se rinde”, consigna que se “abandonó” en el tramo final de Almería. “Tú puedes ganar o perder porque esto es fútbol, pero hay que estar siempre dentro del partido. A nosotros, en los últimos minutos, nos faltó ese puntito por lo que sea”, ha lamentado el técnico alicantino, que confía en que no se vuelva a repetir una actitud así.

“Lo vamos a dejar en anécdota porque no me había pasado en todo el año que llevo aquí”, ha continuado Jim, que en el entrenamiento de este lunes ha analizado los errores junto a sus hombres y se ha dirigido de forma particular a algunos de ellos para profundizar en los aspectos que menos le gustaron el sábado.

Ya centrado en el encuentro de este martes, Juan Ignacio ha adelantado que el once titular que presente contra el Burgos será “muy parecido” al de la primera ronda, tanto por el “mérito” que hicieron los jugadores que derrotaron al Mensajero en La Palma como por su intención de otorgar “descanso” a quienes reúnen mayor carga en sus piernas.

En ese sentido, Juan Ignacio ha recordado que el reparto de minutos está resultando “beneficioso” para el equipo, puesto que los entran al campo siempre ofrecen un “ritmo alto de partido” y compiten “muy bien”.

Por último, al ser cuestionado sobre la importancia de este partido, el técnico de Torrevieja ha resaltado que “la historia de este club siempre se ha escrito por la Copa” y ha incidido en la necesidad de darle una “alegría” a la afición. “Tenemos que pasar de ronda. En nuestro estadio hay que ganar con buen juego, para que la gente se vaya contenta de La Romareda”, ha finalizado Jim.