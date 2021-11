Jim: "Después del gol, nos hemos salido del partido"

En Vizcaya, pero no en Bilbao. Tampoco en Amorebieta-Echano, municipio del equipo local. En el campo 2 de Lezama, a 19 kilómetros de San Mamés. Fútbol de arrabal ante un rival primario, que no de Primera. Empate a uno en casa del penúltimo. Mala lectura, sobre todo de los minutos finales, ante un adversario en inferioridad. Se sumó un punto de esos que antaño decían positivos. No le supo como tal a Juan Ignacio Martínez, que apareció en la sala de prensa después del técnico local, Íñigo Vélez. Hasta en eso, en el protocolo de las comparecencias, fue singular el careo de este domingo en Lezama.

Fruncía el ceño Jim delante de la alcachofa, otra vez abrumadoramente sincero. "No me voy contento. Hemos tenido un buen inicio. El Amorebieta te somete mucho. Pero, después del gol, nos hemos salido del partido. En superioridad numérica, no hemos sabido interpretar. Además, al final hubo interrupciones y más interrupciones... Habilidades de los rivales, la verdad es que nos sacaron del partido", reconoció el técnico, que subrayó la valentía del cuadro vasco. "El Amorabieta no ha sentido miedo con un jugador menos", enfatizó.

El árbitro y sus decisiones también tuvieron su ración. A nadie escapa que el gol local nació de una falta inexistente. "Los árbitros aciertan y se equivocan. La jugada de la falta... Pero tenemos que ser críticos con nosotros mismos", ponderó, para luego hacer un nuevo ejercicio de contrición. "Conforme estaba el partido, te quedas triste por no llevarte los tres puntos", reiteró.

Jim también dedicó unas palabras a los aficionados que se desplazaron hasta el extrarradio de Bilbao. "Queríamos brindarle la victoria a los aficionados. Hemos convertido Lezama en una pequeña Romareda", dibujó el técnico zaragocista.

La porción final de su discurso la dedicó a los próximos careos que aguardan, tanto en la Copa del Rey como en la Liga. "Ahora vamos a Canarias y volvemos a la Liga. Tenemos dos partidos en casa antes de Navidad en los que queremos dar alegrías. Antes, sabemos que será complicado en La Palma con el Mensajero", concluyó Juan Ignacio Martínez.